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Застали зненацька: фото мавпи на дроті визнали найкумеднішим

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
18 листопада, 07:05
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Переможцем конкурсу став фотограф Кен Дженсен
Фотографу вдалося зробити знімок, коли мавпа дуже незручно сиділа на дроті/Колаж: Сьогодні
Фотографу вдалося зробити знімок, коли мавпа дуже незручно сиділа на дроті/Колаж: Сьогодні

Організатори конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards-2021 (CWPA) назвали найкумедніше фото, яке було зроблене в дикій природі.

На офіційному сайті CWPA повідомили, що переможцем цього року став знімок Кена Дженсена (Ken Jensen), зроблений у Китаї у 2016 році.

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Хто зображений на знімку?

На фото зображений самець мавпи, який кумедно та водночас незручно сидить на дроті. Знімок отримав назву "Ой!" (Ouch!).

Агресивна мавпа

За словами фотографа, на той момент самець агресивно поводив себе. Однак вдалий кадр зробив його комедійним.

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"Це чудове почуття — знати, що твій знімок змушує людей посміхатися у всьому світі і допомагає підтримувати заходи щодо збереження та захисту природи", — сказав Кен Дженсен.

Нагорода для фотографа

Переможець конкурсу отримав тижневе сафарі у кенійському заповіднику Масаї Мара, а також сумку для фотоапарата та інші сувеніри.

Приз глядацьких симпатій

Знімок Джона Спірса, на якому зображено голуба з опалим листком на голові, став фаворитом глядацьких симпатій.

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Учасники конкурсу

Цього року учасниками конкурсу стали 7000 осіб. До фіналу потрапили 42 автори фото.

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Володимир Козир
Володимир Козир Редактор розділу Україна

У журналістиці з 2017 року. Працював в інтернет-виданнях та на телебаченні. Народився у місті Рівному. Закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «видавнича справа та редагування». Нині вивчаю рекламу і зв’язки з громадськістю у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Інтереси: фото та кіно.

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