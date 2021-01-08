Закусочну на честь Сталіна відкрили у Москві. Подають "шаурму від Берії та Хрущова" (фото)

Слоган нового фастфуду – "Жити стало краще, жити стало веселіше!"

У Москві відкрили фастфуд Stalin Doner, названий на честь диктатора Йосипа Сталіна. На вході до закладу, розташованого в районі метро "Войковська", клієнтів вітають написом "Йосип Віссаріонович запрошує скуштувати!". Слоган фастфуду – "Жити стало краще, жити стало веселіше!".

У Москві з'явилася "сталінська" шаурма Фото: t.me/ilyashepelin

У Stalin Doner також є тематичне меню. Можна замовити страви від Сталіна "з подвійним м'ясом", шаурму від Берії з грузинським соусом або "хрущовську шаурму" у сирному лаваші. Всі закуски готує співробітник у формі НКВД.

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"2021 року природа очистилася настільки, що у Москві з'явився заклад громадського харчування Stalin Doner, де працюють співробітники НКВД... Відповідальний офіцер держбезпеки стежить, щоб все було згідно з ГОСТом, затвердженим секретним указом наркома НКВС", – пишуть клієнти закладу.

Користувачі Мережі неоднозначно відреагували на цю бізнес-ініціативу. Деякі почали шукати огріхи в реалізації ідеї. Наприклад, пишуть, що "хрущовську" шаурму слід готувати з кукурудзяним коржиком.

Також є думка, що заклад "довго не протягне" через скандальну концепцію.

Нагадаємо, Верховний суд Ірландії відмовився визнавати хліб хлібом у мережі ресторанів швидкого харчування і все пояснив.

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До того ж, ми розповідали про студента, який рік безкоштовно харчувався у фастфуді.

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