Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Закусочну на честь Сталіна відкрили у Москві. Подають "шаурму від Берії та Хрущова" (фото)

Сьогодні, 15:03

Слоган нового фастфуду – "Жити стало краще, жити стало веселіше!"

У Москві відкрили фастфуд Stalin Doner, названий на честь диктатора Йосипа Сталіна. На вході до закладу, розташованого в районі метро "Войковська", клієнтів вітають написом "Йосип Віссаріонович запрошує скуштувати!". Слоган фастфуду – "Жити стало краще, жити стало веселіше!".

У Москві з'явилася "сталінська" шаурма
У Москві з'явилася "сталінська" шаурма
Фото: t.me/ilyashepelin

У Stalin Doner також є тематичне меню. Можна замовити страви від Сталіна "з подвійним м'ясом", шаурму від Берії з грузинським соусом або "хрущовську шаурму" у сирному лаваші. Всі закуски готує співробітник у формі НКВД.

Відео: Сьогодні

"2021 року природа очистилася настільки, що у Москві з'явився заклад громадського харчування Stalin Doner, де працюють співробітники НКВД... Відповідальний офіцер держбезпеки стежить, щоб все було згідно з ГОСТом, затвердженим секретним указом наркома НКВС", – пишуть клієнти закладу.

Читайте також:
Карантин у Києві: чи будуть працювати фуд-корти на новорічних ярмарках

Користувачі Мережі неоднозначно відреагували на цю бізнес-ініціативу. Деякі почали шукати огріхи в реалізації ідеї. Наприклад, пишуть, що "хрущовську" шаурму слід готувати з кукурудзяним коржиком.

Також є думка, що заклад "довго не протягне" через скандальну концепцію.

Нагадаємо, Верховний суд Ірландії відмовився визнавати хліб хлібом у мережі ресторанів швидкого харчування і все пояснив.

Дивіться відео: Трамп нагодував гостей фастфудом

До того ж, ми розповідали про студента, який рік безкоштовно харчувався у фастфуді.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Без газованої води і снеків на касах: в Британії посилять заборону на шкідливу їжу Слоуфуд: філософія повільної і корисної їжі. Чи зможе вона перемогти фастфуд? Птах зі стрілою у грудях продовжив літати і тягати їжу з фастфуда: фото Карантин у Києві: чи будуть працювати фуд-корти на новорічних ярмарках
Росія Сталін фастфуд
Джерела: Сьогодні , t.me/ilyashepelin
Реклама

Новини партнерів

Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
XL vs XS: как один и те же вещи сидят на разных фигурах
XL vs XS: как один и те же вещи сидят на разных фигурах
Свадебные фотографии советских знаменитостей
Свадебные фотографии советских знаменитостей

Популярні статті

Сьогодні, 05:27Психологія

Гороскоп на сьогодні 8 січня: Рак буде наполегливо працювати, а Лев – купатися в грошах

Вчора, 10:52Шоу-бізнес

Чапкіса знову госпіталізовано. Син просить молитися за його здоров'я

Вчора, 08:00Events

Різдво Христове-2021: найсильніші молитви

Вчора, 06:01Events

Ефектні листівки та картинки з Різдвом-2021

Вчора, 05:30Психологія

Гороскоп на сьогодні 7 січня: у закоханих Козорогів нелегкий день, а Водолії будуть догоджати коханим людям

Вчора, 04:00Fun

Вітання на Різдво Христове-2021 у віршах, смс, листівки та картинки

6 січняFun

Привітання з Різдвом Христовим у віршах, прозі, смс, цікаві картинки

6 січняEvents

Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

6 січняШоу-бізнес

Шанувальники запідозрили, що Ксенія Мішина робила пластику

6 січняШоу-бізнес

Олексій Тригубенко чесно зізнався, чи спілкується з Ксенією Мішиною після "Холостячки"

6 січняFood

Найпростіший рецепт куті: як приготувати на Різдво

6 січняEvents

Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

6 січняEvents

До якого числа носять вечерю на Різдво

6 січняFun

Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень

5 січняFun

Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші

5 січняEvents

Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

Новини партнерів

Невероятная красавица и одна из лучших каратисток мира
Невероятная красавица и одна из лучших каратисток мира
Салат Бык на Новый 2021 год с курицей и ананасами
Салат Бык на Новый 2021 год с курицей и ананасами
Курица с хрустящей корочкой в духовке целиком: рецепт с фото
Курица с хрустящей корочкой в духовке целиком: рецепт с фото
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Значение имени Ирина: характер, судьба
Значение имени Ирина: характер, судьба
Астрологи назвали самых любящих людей по знаку Зодиака
Астрологи назвали самых любящих людей по знаку Зодиака

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти