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Загадкова вогняна куля вибухнула над головами австралійців (відео)

Сьогодні, 12:43

За словами очевидців, спочатку в небі з'явився яскравий об'єкт, а потім стався спалах

Жителі австралійського Мельбурна побачили вельми незвичайне природне явище у нічному небі. За словами очевидців, спочатку з'явився яскравий об'єкт, а потім – спалах. Вчені стверджують, що це був метеор.

Уламки небесного тіла полетіли у море. Навіть якби вони вони впали на сушу, шукати їх немає сенсу – метеор повністю згорів в атмосфері Землі приблизно о 22:40 за місцевим часом.

Австралійці жартують, що це був салют на честь Дня святого Валентина.

Відео: Сьогодні

"Швидше за все, очевидці були занадто далеко, адже людське око здатне побачити метеор з відстані до 500 кілометрів", – припускають експерти.

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Доктор Еллі Сенсом з Центру космічної науки Кертіна закликала усіх, хто бачив метеора, повідомити про це в International Meteor Organization.

"Метеорити з пояса астероїдів більші й трапляються набагато рідше. Завдяки ним з'являються дуже яскраві метеори. Коли вони досягають певної яскравості, то стають вогняними кулями", – пояснила вчена.

Нагадаємо, раніше жителі західної Австралії стали свідками незвичайного астрономічного явища – вночі у небі пронеслась зелена вогняна куля.

До того ж, ми писали, як метеорит на Марсі залишив жахливий слід.

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Джерела: Сьогодні , facebook.com/tracey.mitchell.790
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