Яскрава картинка у папуг і майже сліпі павуки. Як бачать світ різні тварини (фото)

Спробуйте побачити світ очима рибки в акваріумі, хамелеона і змії

Ви колись замислювалися, як домашні тварини бачать навколишній світ? Щоб відповісти на це питання, експерти з Home Advisor спеціально створили проєкт на основі наукових досліджень.

Отже, якби тварини раптом опинилися в одній кімнаті, як з'ясувалося, вони побачили б абсолютно різні "картинки".

Наприклад, собаки на відміну від папуг бачать дуже мало кольорів, а павукам взагалі складно щось помітити навколо себе. Але найцікавіше, безумовно, побачити світ очима рибки в акваріумі, хамелеона і змії.

Як бачить світ людина

А так бачить собака

Зір людини

А так бачать коти

Зір людини

А так бачать золоті рибки

Зір людини

Зір змії

Зір людини

Як це бачать павуки

Зір людини

А так бачать папуги

Зір людини

Як бачать хамелеони

План приміщення

Нагадаємо, раніше назвали переможців премії комедійної фотографії дикої природи The Comedy Wildlife Photography Awards. До того ж, Сьогодні.Lifestyle опублікували чудову добірку найкумедніших фотографій тварин.

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