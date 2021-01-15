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Яскрава картинка у папуг і майже сліпі павуки. Як бачать світ різні тварини (фото)

Сьогодні, 14:25

Спробуйте побачити світ очима рибки в акваріумі, хамелеона і змії

Ви колись замислювалися, як домашні тварини бачать навколишній світ? Щоб відповісти на це питання, експерти з Home Advisor спеціально створили проєкт на основі наукових досліджень.

Отже, якби тварини раптом опинилися в одній кімнаті, як з'ясувалося, вони побачили б абсолютно різні "картинки".

Наприклад, собаки на відміну від папуг бачать дуже мало кольорів, а павукам взагалі складно щось помітити навколо себе. Але найцікавіше, безумовно, побачити світ очима рибки в акваріумі, хамелеона і змії.

Як бачить світ людина

Фото: Home Advisor

А так бачить собака

Фото: Home Advisor

Зір людини

Фото: Home Advisor

А так бачать коти

Фото: Home Advisor

Зір людини

Фото: Home Advisor

А так бачать золоті рибки

Фото: Home Advisor

Зір людини

Фото: Home Advisor

Зір змії

фото: Home Advisor

Зір людини

Фото: Home Advisor

Як це бачать павуки

Фото: Home Advisor

Зір людини

Фото: Home Advisor

А так бачать папуги

Фото: Home Advisor

Зір людини

Фото: Home Advisor

Як бачать хамелеони

Фото: Home Advisor

План приміщення

Фото: Home Advisor

Нагадаємо, раніше назвали переможців премії комедійної фотографії дикої природи The Comedy Wildlife Photography Awards. До того ж, Сьогодні.Lifestyle опублікували чудову добірку найкумедніших фотографій тварин.

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Джерела: Сьогодні , homeadvisor.com
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