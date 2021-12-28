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"Я не вірю власним очам": ще двоє переможців отримали телевізори на конкурсі OLL.TV (реакції)

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
28 грудня, 15:22
В закладинки
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Вони зраділи сюрпризу, бо тепер мають вдома домашній кінотеатр

Стримінговий сервіс OLL.TV продовжує дарувати сучасні телевізори Smart ТВ LG 4K 55" на новорічному конкурсі. Достатньо оформити будь-який пакет та насолоджуватися контентом, щоб стати переможцем.

Нещодавно ми розповідали про перших щасливців, які виграли плазму, сьогодні дізнаєтеся про нових двох переможців. Їх оголосили в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна". Ви можете стати одним з них, бо телевізори серед учасників розігрують щодня до 5 січня.

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Першим переможцем останнього тижня 2021 року став програміст з Києва Павло Вуйциховський. Коли хлопець дізнався про новину, то відреагував як дитина – почав стрибати на ліжку й тішитися. І зізнався, що для телевізора вдома місце є, але плазми немає.

Єєєє. Я виграв телевізор! Насправді в мене немає телевізора вдома, але є місце для нього, – сказав Павло Вуйциховський.

/ Фото: скріншот

Другою щасливицею стала Вікторія Воронцова з Києва. Радісну новину їй повідомила журналістка програми "Ранок з Україною" Дар’я Хижнякова, яка прийшла до неї додому з телевізором Smart ТВ LG 4K 55". Переможниця зраділа сюрпризу під ялинку, бо власної плазми вдома не було.

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Другою щасливицею стала Вікторія Воронцова з Києва
Другою щасливицею стала Вікторія Воронцова з Києва / Фото: скріншот

Я не вірю власним очам. Тепер у мене є свій телевізор. Бо той, що стоїть у вітальні, я позичила у друзів на деякий час, – сказала Вікторія Воронцова.

/ Фото: скриншот

Хочете стати трішки щасливішими, як двоє переможців? Беріть участь у новорічному конкурсі від стримінгового сервіс​​​​​у ​​OLL.TV.

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Учасником може стати кожен. Єдина умова – бути підписником будь-якого пакету сервісу. Навіть якщо це пробний період за 1 гривню. За оголошенням результатів конкурсу стежте на сторінках OLL.TV у Facebook та Instagram.

Дізнайтеся також, як відреагували інші переможці на телевізор у новорічному конкурсі від OLL.TV.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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