"Я не вірю власним очам": ще двоє переможців отримали телевізори на конкурсі OLL.TV (реакції)

Вони зраділи сюрпризу, бо тепер мають вдома домашній кінотеатр

Стримінговий сервіс OLL.TV продовжує дарувати сучасні телевізори Smart ТВ LG 4K 55" на новорічному конкурсі. Достатньо оформити будь-який пакет та насолоджуватися контентом, щоб стати переможцем.

Нещодавно ми розповідали про перших щасливців, які виграли плазму, сьогодні дізнаєтеся про нових двох переможців. Їх оголосили в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна". Ви можете стати одним з них, бо телевізори серед учасників розігрують щодня до 5 січня.

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Першим переможцем останнього тижня 2021 року став програміст з Києва Павло Вуйциховський. Коли хлопець дізнався про новину, то відреагував як дитина – почав стрибати на ліжку й тішитися. І зізнався, що для телевізора вдома місце є, але плазми немає.

Єєєє. Я виграв телевізор! Насправді в мене немає телевізора вдома, але є місце для нього, – сказав Павло Вуйциховський.

/ Фото: скріншот

Другою щасливицею стала Вікторія Воронцова з Києва. Радісну новину їй повідомила журналістка програми "Ранок з Україною" Дар’я Хижнякова, яка прийшла до неї додому з телевізором Smart ТВ LG 4K 55". Переможниця зраділа сюрпризу під ялинку, бо власної плазми вдома не було.

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Другою щасливицею стала Вікторія Воронцова з Києва / Фото: скріншот

Я не вірю власним очам. Тепер у мене є свій телевізор. Бо той, що стоїть у вітальні, я позичила у друзів на деякий час, – сказала Вікторія Воронцова.

/ Фото: скриншот

Хочете стати трішки щасливішими, як двоє переможців? Беріть участь у новорічному конкурсі від стримінгового сервіс​​​​​у ​​OLL.TV.

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Учасником може стати кожен. Єдина умова – бути підписником будь-якого пакету сервісу. Навіть якщо це пробний період за 1 гривню. За оголошенням результатів конкурсу стежте на сторінках OLL.TV у Facebook та Instagram.

Дізнайтеся також, як відреагували інші переможці на телевізор у новорічному конкурсі від OLL.TV.