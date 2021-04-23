Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Виросло за рік на 25 сантиметрів: дівчинка народилася з аномальним волоссям (фото)

Сьогодні, 12:32

Мати дитини, 28-річна Емілі Батчелор з Великої Британії, щоранку витрачає по 45 хвилин на укладку волосся доньки на ім'я Лотта. З кожним місяцем шевелюра у дівчинки стає все більшою

Лотта Батчелор з Великої Британії народилася з пишними кучерями, які за рік виросли на 25 сантиметрів. За словами матері дитини, 28-річної Емілі, щоранку вона витрачає по 45 хвилин на укладку волосся дочки. Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

Батчелор розповідає, що вона народила Лотту після восьми викиднів.

"Лікарі сказали, що ми, можливо, більше ніколи не зможемо завести дитину, і нам потрібно задуматися про штучне запліднення. Це неймовірно, що нам вдалося зачати Лотту самостійно. Вона наше маленьке диво", – зазначає жінка.

Фото: Caters News

За словами британки, коли дівчинка народилася, усі сильно здивувалися тому, наскільки темним та густим було її волосся. З кожним місяцем воно стає все довшим. Тепер батьки витрачають дуже багато часу, щоб зробити дитині укладання кучерів і чубчика.

Крім цієї неймовірної історії, нам ще є чим вас здивувати: раніше "Сьогодні" підготували креативний календар подарунків на квітень.

Фото: Caters News

"Я використовую безліч засобів для волосся, зокрема кондиціонер, емульсію для легкого розчісування і спрей для хвилястих локонів. У неї найкращі засоби для догляду за волоссям, і їх набагато більше, ніж у мене", – зазначила Емілі Батчелор.

Фото: Caters News

Нагадаємо, раніше Life Сьогодні писали, що сталося з жінкою, яка переплутала лак для волосся з клеєм. Крім цього, ми розповідали, як волосся дівчини почало диміти після домашнього фарбування.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Місячний календар фарбування волосся на травень 2021 року: найкращі дні для зміни іміджу Волосся дівчини почало диміти після домашнього фарбування (відео) Як приховати сивину в домашніх умовах: 5 простих лайфхаків Жінка три роки не мила волосся і здивувала результатом (фото)
фото Великобританія волосся аномалія
Реклама

Новини партнерів

Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Украинка с 15-м размером груди засветила свои формы на пляже
Украинка с 15-м размером груди засветила свои формы на пляже
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату

Популярні статті

Сьогодні, 10:51Смачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця буряком

Вчора, 15:04Смачно

Ідея для пікніка: як приготувати картоплю з салом на мангалі

Вчора, 11:15Зірково

Український кліпмейкер назвав відомих геїв у шоу-бізнесі

Вчора, 10:09Зірково

Наталії Сумській – 65: п'ять яскравих фото з архіву актриси

Вчора, 05:35Психо

Гороскоп на сьогодні 22 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, отримаєте звання супермена!

21 квітняСмачно

Фарбуємо перепелині яйця на Великдень – інструкція до застосування

21 квітняЗірково

День народження Єлизавети II: що ми знаємо про британську королеву

21 квітняЗірково

Сусіди Пугачової поскаржилися на зірку: Постаріла, голосу немає, та й дороги роздовбали нам

21 квітняЗірково

Дантес показав Дорофєєву без макіяжу: З днем народження, стара!

21 квітняEvents

Коли буде Вербна неділя в 2021 році: дата і цікаві традиції свята

21 квітняЗірково

У Мережі розкритикували несподівану зміну іміджу Сєдокової: Раніше було краще

21 квітняСмачно

Як спекти паску в мультиварці: 3 рецепти великодньої випічки

21 квітняМодно

Єлизавета II – іменинниця: як змінювався стиль королеви за роки її правління

21 квітняЗірково

10 цитат королеви Єлизавети II до її 95-річчя

20 квітняСмачно

Як приготувати глазур для паски: 5 трендових рецептів

20 квітняЗірково

Син Наташі Корольової станцював на пілоні під українську пісню: відео

Новини партнерів

10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Экс-невесту Кличко Хайден Панеттьери сняли с новым возлюбленным
Экс-невесту Кличко Хайден Панеттьери сняли с новым возлюбленным
Сколько стоит и как охраняют роскошный коттедж Ротару
Сколько стоит и как охраняют роскошный коттедж Ротару
Раскрыта причина самого опасного типа рака
Раскрыта причина самого опасного типа рака
5 средств для блестящих и здоровых волос по совету трихолога
5 средств для блестящих и здоровых волос по совету трихолога

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти