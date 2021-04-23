Виросло за рік на 25 сантиметрів: дівчинка народилася з аномальним волоссям (фото)

Мати дитини, 28-річна Емілі Батчелор з Великої Британії, щоранку витрачає по 45 хвилин на укладку волосся доньки на ім'я Лотта. З кожним місяцем шевелюра у дівчинки стає все більшою

Лотта Батчелор з Великої Британії народилася з пишними кучерями, які за рік виросли на 25 сантиметрів. За словами матері дитини, 28-річної Емілі, щоранку вона витрачає по 45 хвилин на укладку волосся дочки. Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

Батчелор розповідає, що вона народила Лотту після восьми викиднів.

"Лікарі сказали, що ми, можливо, більше ніколи не зможемо завести дитину, і нам потрібно задуматися про штучне запліднення. Це неймовірно, що нам вдалося зачати Лотту самостійно. Вона наше маленьке диво", – зазначає жінка.

Фото: Caters News

За словами британки, коли дівчинка народилася, усі сильно здивувалися тому, наскільки темним та густим було її волосся. З кожним місяцем воно стає все довшим. Тепер батьки витрачають дуже багато часу, щоб зробити дитині укладання кучерів і чубчика.

Крім цієї неймовірної історії, нам ще є чим вас здивувати: раніше "Сьогодні" підготували креативний календар подарунків на квітень.

Фото: Caters News

"Я використовую безліч засобів для волосся, зокрема кондиціонер, емульсію для легкого розчісування і спрей для хвилястих локонів. У неї найкращі засоби для догляду за волоссям, і їх набагато більше, ніж у мене", – зазначила Емілі Батчелор.

Фото: Caters News

Нагадаємо, раніше Life Сьогодні писали, що сталося з жінкою, яка переплутала лак для волосся з клеєм. Крім цього, ми розповідали, як волосся дівчини почало диміти після домашнього фарбування.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися