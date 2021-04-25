Всесвітній день дочки-2021: найніжніші привітання дочкам

Найкращі побажання і привітання з Днем дочки – найріднішим і найдорожчим донечкам

Сьогодні, 25 квітня, в Україні крім церковного свята Вербної Неділі відзначається ще й День дочки. Це добре і радісне свято, присвячене всім дочкам, яке традиційно проводиться в тісному сімейному колі.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Що можна подарувати доньці на її свято? Висловіть свою ніжність, ласку і прихильність до своєї доньки, скажіть, як сильно ви її любите, і обов'язково привітайте з цим милим святом. А ми підготували для вас найтепліші, радісні, ніжні і красиві привітання, картинки і листівки до Дня дочки в Україні.

День дочки: привітання у віршах

***

Ты жизнь моя, ты смысл моих дней.

Сегодня я спешу тебя поздравить.

Пусть праздник твой, как тысячи огней,

Весь мир весельем, светом озаряет.



Дочурка, всей душой тебя люблю.

Желаю быть во всём по жизни первой.

Здоровья пожелать тебе хочу,

Счастливой быть, ответственной и верной.



Любовью окружай себя всегда

И сердце свое слушай, не обманет.

Ты, доченька, красавица моя,

Пусть всё плохое от тебя отстанет.

Листівки до Дня дочки Фото: Pixabay

Найкращі привітання з Днем дочки в Україні в прозі

***

Вітаємо тебе, наша мила донечко. Нехай всі твої справи вінчаються успіхом, нехай зустрічається на шляху твоєму лише удача і везіння, нехай буде чудовим настрій і світлою душа, нехай тебе оточують повага, радість, щастя і добрі друзі.

Всесвітній день дочки-2021: радісні побажання

***

Будь веселой и красивой.

Поздравляю я тебя!

Радости во всем желаю.

Будь счастливой, дочь моя.



Будь удачливой, здоровой.

Пусть сбываются мечты.

Получить тебе желаю

Всё, чего захочешь ты.

Красиві привітання на День дочки-2021

***

Моя девочка родная,

Будет все пусть у тебя.

Только лучшего желаю

Тебе, доченька моя.



Будь здоровой и прекрасной,

Обожаемой всегда.

Чтобы в сердце твоем жили

Лишь любовь и доброта.



Отведу все беды, слезы

Я молитвою своей.

Счастье бы только улыбалось

В жизни сказочной твоей.

День дочки в Україні: листівки і картинки Фото: Pixabay

Ніжні привітання з Днем дочки в прозі

***

Вітаю тебе, дорога донечко! Бажаю бути завжди яскравою зірочкою і теплим сонечком, милою дівчиною і доброю людиною, щирою подругою і творчою особистістю. Бажаю приємних життєвих сюрпризів, удачі, радості, світлої надії, міцної віри в себе і нескінченної любові.

Зворушливі побажання на День дочки у віршах

***

Мой любимый ангелочек,

Доченька родная.

Моя крошка золотая,

Светлая такая.



В жизни мудрой будь всегда,

Избегай ошибок.

Будет жизнь пускай полна

Ласковых улыбок.



Пусть всегда с тобой по жизни

Будет половина -

Настоящий и любимый,

Преданный мужчина.

Привітання з Днем дочки: малюнки й вірші Фото: Pixabay

Радісні привітання з Днем дочки в прозі

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Дорога наша дівчинко, від душі вітаємо тебе зі святом! Ти наша радість, гордість і щастя! Радій кожному новому дню, зустрічай людей з посмішкою, ніколи не здавайся! І обов'язково будь щаслива!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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