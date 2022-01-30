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Все геніальне – просто: курйозні антилайфхаки Хабі Лейма, які принесли йому популярність

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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30 січня, 09:00
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Якщо ви його знаєте, тоді подивіться ще раз смішні відео, а якщо ні – знайомтеся із головним антилайфхакером світу
Найсмішніші відео Хабі Лейма
Найсмішніші відео Хабі Лейма / Фото: instagram.com/mariab_art/, instagram.com/khaby00/

Круто, що ми живемо в той час, коли будь-яка по-справжньому талановита і справді особлива людина може заявити про себе завдяки соцмережам. Нещодавно ми писали про кумедні перевтіленнях Дена Клея в "Керрі Драгшоу", а сьогодні розповімо про 22-річного хлопця, який "надто геніальний для цього світу". І зараз ви зрозумієте, чому.

Хабі Лейм — 22-річний тіктокер з Італії, який став знаменитим завдяки своїм відео, на яких висміює дурні лайфхаки, але робить це з незворушним виразом обличчя. Його відео підірвали Інтернет завдяки особливій манерності та однаковій жестикуляції, які він демонструє.

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Хабі Лейм не робить нічого особливого, а просто показує людям, наскільки багато непотрібних порад ми отримуємо щодня, без яких життя зовсім не стає складнішим, а навіть навпаки.

Блогер проживає в Італії і дуже швидко став популярним, тепер його закидають пропозиціями про рекламу та співпрацю. До нинішньої професії він працював відеомонтажером та створював ігрові ролики з геймплеєм.

Також дивіться: у Мережі жартують про військово-політичну ситуацію в країні

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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