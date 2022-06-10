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Оце так курйоз: рудий собака та 7 інших речей, які найчастіше забувають в таксі Uber

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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10 червня, 09:33
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У списку не лише типові речі, а й курйозні знахідки водіїв
Список речей, які українці найчастіше забувають в Uber
Список речей, які українці найчастіше забувають в Uber / Фото: Колаж: Сьогодні

Забути щось в таксі – звична справа для багатьох після напруженого дня в мегаполісі. Компанія Uber оприлюднила щорічний список речей, які українці найчастіше забувають в таксі.

Люди виходять з авто без телефонів, рюкзаків, навушників та гаманців. У списку незвичних речей – 10 літрів олії, шампури, системний блок з двома моніторами та руде цуценя.

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Забудькуватих українців найбільше в Києві, Одесі та Дніпрі. Міста-лідери за кордоном – це Лісабон, Париж, Доха, Мадрид, Варшава та Берлін.

За даними Uber, українці речі гублять о 9:00, 10:00 та 17:00 годинах. Телефонують до служби підтримки для пошуку забутих речей в суботу, неділю та пʼятницю.

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Ліліана Григорак
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