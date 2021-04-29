Відео дня. Чоловік затягнув у ліфт живого коня і піднявся з ним на шостий поверх

Місцевий житель катався містом на коні і вирішив навідати свого друга. Чоловік не захотів залишати тварину внизу – боявся, що її вкрадуть

В одному із житлових будинків ізраїльського Тель-Авіва камери відеоспостереження зафіксували, як у ліфт хмарочоса заходить кінь. Ці курйозні кадри швидко поширилися в соцмережах і потрапили у ЗМІ.

Як з'ясувалося, місцевий житель катався містом на коні й захотів навідати свого друга. Чоловік не захотів залишати тварину внизу – боявся, що її вкрадуть, і вирішив взяти із собою на шостий поверх.

Відео: Сьогодні

Мешканці будинку були розгнівані. Поки одні саркастично жартували, інші поскаржилися у поліцію.

"Мабуть, ми зробили помилку, не прописавши у правила поведінки в будинку заборону на вхід коней і провезення їх у ліфті", – написала в загальній групі представниця будинкового комітету.

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Власника коня і його друга затримали: їх звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами. До того ж один з них порушив правила домашнього арешту.

Будинковий комітет хмарочоса вже повідомив про намір внести заборону на катання коней у ліфтах.

Нагадаємо, у США поліцейський спробував в'їхати до магазину на коні. Крім цього, студентка роздяглася верхи на коні заради порятунку наїзників.

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