Відео дня. Курка несподівано прихистила трьох осиротілих кошенят

Вона гріє їх під своїм крилом і охороняє від будь-якої небезпеки

Турботлива курка несподівано прихистила трьох осиротілих кошенят. Вона гріє їх під своїм крилом і охороняє від будь-якої небезпеки.

Курйозне відео опублікував на своїй сторінці у TikTok іранський солдат та фермер на ім'я Горан Сурчі.

"Почув нявкання з нашого курника і вирішив подивитися, що там відбувається, оскільки кури могли бути у небезпеці. Коли я зрозумів, що нявкання доноситься з-під курки, то не міг повірити своїм очам і відразу ж включив камеру", – розповідає чоловік.

За словами Сурчі, мати кошенят недавно потонула в озері неподалік ферми.

"Цей світ не перестає мене дивувати", "Тепер я бачив все", "Просто неймовірно", "Справжня мати", "Нічого собі новини", – пишуть у коментарях здивовані користувачі Мережі.

Ролик за лічені години зібрав у TikTok сотні тисяч переглядів.

Нагадаємо, на фермі у китайській провінції Цзянсу курка знесла яйце зеленого кольору. Крім цього, в невеликому австралійському містечку сім'я фермерів знайшла куряче яйце, розміри якого втричі перевищують звичні.

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