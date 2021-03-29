Відео дня. Курка несподівано прихистила трьох осиротілих кошенят
Вона гріє їх під своїм крилом і охороняє від будь-якої небезпеки
Турботлива курка несподівано прихистила трьох осиротілих кошенят. Вона гріє їх під своїм крилом і охороняє від будь-якої небезпеки.
Курйозне відео опублікував на своїй сторінці у TikTok іранський солдат та фермер на ім'я Горан Сурчі.
"Почув нявкання з нашого курника і вирішив подивитися, що там відбувається, оскільки кури могли бути у небезпеці. Коли я зрозумів, що нявкання доноситься з-під курки, то не міг повірити своїм очам і відразу ж включив камеру", – розповідає чоловік.
За словами Сурчі, мати кошенят недавно потонула в озері неподалік ферми.
"Цей світ не перестає мене дивувати", "Тепер я бачив все", "Просто неймовірно", "Справжня мати", "Нічого собі новини", – пишуть у коментарях здивовані користувачі Мережі.
Ролик за лічені години зібрав у TikTok сотні тисяч переглядів.
@ goran.surchi – goran.a_88
Нагадаємо, на фермі у китайській провінції Цзянсу курка знесла яйце зеленого кольору. Крім цього, в невеликому австралійському містечку сім'я фермерів знайшла куряче яйце, розміри якого втричі перевищують звичні.
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