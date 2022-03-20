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Відео дня: Арестович, Зеленський, Кім та багато-багато російських свиней

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20 березня, 14:00
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Веселий ролик, який варто побачити, щоб хоч трохи підняти собі настрій. Особливо коли російські свині розлітаються від наших героїв
Справжні українські супергерої проти російських свиней
Справжні українські супергерої проти російських свиней / Фото: Колаж: Сьогодні

За часів тривоги та невизначеності, гумор та вміння посміятися над собою – єдине, що рятує. Ми веселимося, дивлячись меми про дурість російських окупантів, створюємо історії та анекдоти про те, як Кадиров намагається знайти і вбити Степана Бандеру, не можемо прийти до тями від сміху після того, як агресори намагаються вимовити "паляниця", дивуючись що це…

Дурість російських окупантів справді вражає.

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Під час війни у нас з'явилося безліч героїв, якими ми захоплюємося, а політики стали справжніми зірками, за життям яких у соцмережах ми стежимо щодня.

Креативники випустили нове анімоване відео на тему героїзму та підтримки бойового духу. Головними героями ролика стали: Володимир Зеленський, Олексій Арестович та Віталій Кім. Їхні мальовані прообрази борються з окупантами – свинями в касках із буквою Z та автоматами в руках, які прийшли захопити нашу землю.

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Аудіорядом до відео стала українська пісня музиканта В'ячеслава Кукоби. У тексті є такі слова:

Наливай куме горілки стаканчик

Бігає по полю весело кабанчик

Куме не тусуйтесь, та заходьте зліва

А я підкрадуся із-за нашій сливи

Відганяйте куме хряка від дороги

Ой тримайте звіра, хапайте за ноги.

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Наші янголи-охоронці

Бойовий медик Семидьянова Ольга з Марганця Дніпропетровської обл. Мати-героїня, яка разом з чоловіком-військовим виховувала 12 дітей, у перші дні війни пішла на фронт. Рятувала українських бійців, не боячись ворожих куль і снарядів. Але була важко поранена - російські війська обстріляли з танків, тому екіпірування не врятувало. Незабаром загинула.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Чорний Володимир, десантник з 25-ї Січеславської бригади. Завдяки його умілим діям при захисті Волновахи Донецької області було знищено близько 50 окупантів, танк Т-72 та взято в полон п'ятьох російських загарбників. За особисту мужність отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
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