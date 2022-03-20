Відео дня: Арестович, Зеленський, Кім та багато-багато російських свиней

Веселий ролик, який варто побачити, щоб хоч трохи підняти собі настрій. Особливо коли російські свині розлітаються від наших героїв

Справжні українські супергерої проти російських свиней / Фото: Колаж: Сьогодні

За часів тривоги та невизначеності, гумор та вміння посміятися над собою – єдине, що рятує. Ми веселимося, дивлячись меми про дурість російських окупантів, створюємо історії та анекдоти про те, як Кадиров намагається знайти і вбити Степана Бандеру, не можемо прийти до тями від сміху після того, як агресори намагаються вимовити "паляниця", дивуючись що це…

Дурість російських окупантів справді вражає.

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Під час війни у нас з'явилося безліч героїв, якими ми захоплюємося, а політики стали справжніми зірками, за життям яких у соцмережах ми стежимо щодня.

Креативники випустили нове анімоване відео на тему героїзму та підтримки бойового духу. Головними героями ролика стали: Володимир Зеленський, Олексій Арестович та Віталій Кім. Їхні мальовані прообрази борються з окупантами – свинями в касках із буквою Z та автоматами в руках, які прийшли захопити нашу землю.

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Аудіорядом до відео стала українська пісня музиканта В'ячеслава Кукоби. У тексті є такі слова:

Наливай куме горілки стаканчик Бігає по полю весело кабанчик Куме не тусуйтесь, та заходьте зліва А я підкрадуся із-за нашій сливи Відганяйте куме хряка від дороги Ой тримайте звіра, хапайте за ноги.

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