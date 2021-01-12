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Угорська родина знайшла лист у пляшці, написаний українкою 15 років тому (відео)

Сьогодні, 10:05

"Сьогодні" розшукали цю дівчину й отримали ексклюзивне інтерв'ю

Львів'янка Софія Спільник під час відпочинку на Закарпатті кинула в річку листа у пляшці. Це послання знайшли лише через 15 років – в Угорщині. Слова українки розчулили жителів міста Сегед і там для неї зібрали іграшки та цукерки. Ніхто навіть не підозрював, що авторка вже доросла.

"Сьогодні" розшукали цю дівчину й отримали ексклюзивне інтерв'ю від жителів Угорщини, які знайшли листа.

"Добрий день, мене звати Соня, але всі кличуть Ньоня. Мені три роки, я відпочиваю на Тисі у серпні 5 року. Хто знайшов – надсилайте подарунки за такою адресою. Я буду чекати", – львів'янка Софія Спільник зачитує для "Сьогодні" листа, який написаний від її імені.

Лист, написаний 15 років тому
Скріншот: телеканал "Україна"

Зараз дівчині уже 18 років, але цієї дитячої пригоди вона не пам'ятає – надто малою була. Послання писали її старші сестри – Віка та Надя. Вони зараз живуть у Польщі.

"Відіслали і наступного дня забули. Це був жарт", – каже дівчина.

Відео: Сьогодні

Того дитячого листа виловили за 405 кілометрів в угорському Сегеді. Послання відкрили: текст був читабельний, але українською мовою.

"Цей лист надіслали нам з проханням допомогти і з’ясувати, хто ця дівчинка, оскільки в листі йшлося про бажання отримати подарунок", – розповідає Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайла.

Представники консульства розшукали Соню і навідалися до неї з цукерками, не підозрюючи, що вона вже не дитина. Бо рік, коли написали листа, якраз не читався.

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"Днями приїхала машина. Ми в шоці: кажуть, виходьте, бо якусь пляшку кинули. Куди кинули? Ніхто нічого не пам’ятає. Спочатку ми злякалися, що там якісь проблеми можуть бути", – згадує Софія.

Софія Спільник
Скріншот: телеканал "Україна"

Хто виловив пляшку, дівчині так і не розповіли, але "Сьогодні" розшукали сім'ю із Сегеда. Через цю історію Марта Карой стала телезіркою в Угорщині, втім українському телеканалу дає інтерв'ю уперше. Розповідає, що пляшку знайшов її син – Надь Крістофер.

Марта Карой з Угорщини знайшла листа українки
Скріншот: телеканал "Україна"

"Ми з сином висаджували дерева на березі річки Тиса. Надь побачив у воді пляшку доволі цікавої форми і дістав її. Ми помітили усередині папірець. Я сказала: "Повернемося додому, відкоркуємо та прочитаємо, що там написано". Але текст був не угорською. Ми розмістили його у групі міста Сегед, аби розшифрувати", – каже Марта.

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Жінка додає, що цей лист дуже розчулив сегедців. Вони подумали, що дівчинка потребує допомоги і навіть пропонували зібрати гроші.

Нагадаємо, влітку 2019 року мешканка канадського міста Ванкувер Ніккі Саадат збирала поблизу архіпелагу Хайда-Гуай водорості і виявила в океані пластикову пляшку з посланням невідомою для неї мовою.

До того ж, мешканка Австралії Тоня Іллман розповіла дивовижну історію: вона знайшла на пляжі пляшку з посланням, кинуту в море 132 роки тому.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: Сьогодні
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