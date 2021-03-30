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Ведучий кулінарного шоу виявився вкрай небезпечним мафіозі

Сьогодні, 09:35

Його заарештували і екстрадували до Італії

Італійські правоохоронці затримали у Домініканській Республіці ймовірного члена мафії "Ндрангета" Марка Ферена Клод Бʼяра. 53-річний чоловік спокійно жив у місті Бока-Ріка і вів своє кулінарне шоу на YouTube.

Про це повідомляє BBC.

Бʼяра ретельно приховував обличчя на відео, але це не допомогло повністю "замаскуватися": його видали татуювання на тілі. Ведучого заарештували минулого тижня і екстрадували назад до Італії.

Фото: BBC

У 2014 році прокуратура Італії готувала арешт Бʼяра за торгівлю кокаїном у Нідерландах від імені одного з кланів мафії "Ндрангета". З тих пір він перебував у бігах.

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"Ндрангета" вважається однією з найвпливовіших організованих злочинних угруповань у світі. Вона контролює більшу частину кокаїну, що надходить до Європи. Ймовірний бос клану – 66-річний Луїджі Манкузо, відомий як "Дядя". Інші учасники групи: "Вовк", "Товстун" і "Блонді". Всі вони постають перед судом.

Варто зазначити, що з "Ндрангетою" борються не тільки в Італії, а й в інших країнах світу. Наприклад, раніше одного з босів угруповання затримали в Канаді. Також ми писали, що через поширення коронавірусної інфекції десятки мафіозних босів можуть вийти з в'язниць.

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