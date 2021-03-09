В Японії з'явилася телефонна будка для зв'язку з померлими
Телефон не підключений ні до однієї лінії
Телефон вітру. Так в Японії називають будку, в містечку Оцуті. Сюди приходять ті, хто втратив своїх близьких через землетрус і цунамі. З цього телефону неможливо нікуди додзвонитися, але тисячі людей з усієї країни приїжджають, щоб вгамувати біль втрати. Звідки взялася ця незвичайна телефонна будка – далі в матеріалі.
67-річний Кадзуйосі Сасакі частий гість телефонної будки. Він вранці заходить туди, набирає телефон дружини Мівако і розповідає, як на днях шукав її по притулках, лікарнях і моргах, а вночі приходив до руїн їхнього будинку. І говорить про дітей, а в кінці дякує.
І хоча до жодної лінії будка не підключена, в ній відвідувачі знаходять розраду, каже власник саду Ітар Сасакі. Кабінку він облаштував тут ще до землетрусу, коли втратив брата.
"Тоді багато хто не зміг попрощатися з близькими, коли вранці пішли на роботу або в школу. Ці люди хотіли б сказати щось наостанок, якби знали, що вже не побачаться", – розповідає він.
76-річна Сатіко Окава дізналася про незвичайний телефон від друзів. Вона приїжджає поговорити з покійним чоловіком і зізнається, що іноді нібито чує його голос в трубці і від цього стає легше. З собою бере і онуків.
В сад з потойбічної зв'язком приїжджають тисячі людей з усієї Японії. Будку на пагорбі називають "телефон вітру", тому що сподіваються, що він донесе їх почуття до тих, кого вже немає.
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