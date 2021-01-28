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У Таїланді люди перероджуються, лягаючи в труну з квітами

Сьогодні, 17:55

Проводять ритуал по 100 батів – менше 3,5 доларів з людини

Взяти букет квітів, лягти в труну і уявити себе небіжчиком. Моторошно? А в Таїланді це – новий ритуал. Його пропонують в місцевих храмах і бажаючих чимало – до сотні людей в день. Чому гра зі смертю стала такою популярною – далі в сюжеті.

Сюжет Анни Левицької
Відео: Сьогодні

Як відбувається незвичайний ритуал

Люди лягають в труну головою на захід, як зазвичай ховають небіжчиків відповідно до місцевих традицій. Після чого труну накривають шматком білого полотна. З цього моменту вірян вважають мертвими, а монах читає молитву. Тутешні сприймають цей ритуал, як процес відмирання старих проблем і можливість переродитися заново, більш щасливими.

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За словами вірянки Хонлатіт Німіменвай, вона ходила до ворожки і та їй сказала, що в цьому році життя дівчини під загрозою. Це змусило її нервувати. Але після ритуалу з труною дівчині стало легше на душі.

Скільки коштує таке переродження

Охочих пройти такий ритуал вистачає: навіть в чергу стають. Попит зріс за останній рік, після початку пандемії коронавірусу.

Задарма переродитися не вийде, втім на смерті ченці не спекулюють: проводять ритуал по 100 батів – менше 3,5 доларів з людини. У вартість входять похоронні квіти і свічки. Витрата себе виправдовує.

У Таїланді незвичайний ритуал переродження
У Таїланді незвичайний ритуал переродження
Фото: скриншот

Віряни говорять, що залишають в труні все погане, що було в житті і стають новою людиною.

Чернець Пракр Прапат Варанукідж каже, що в соцмережах ритуал неодноразово критикували. І розкриває головну мету – змусити людей замислитися над смертю, нагадати, що одного разу ми всі помремо. А якщо думати про вічне, то кожен день людина буде цінувати й обережніше ставитися до власного життя і менше нервувати через дрібниці.

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смерть життя ритуал
Джерело: Сьогодні
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