Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

У Судані агресивний кіт змусив пілотів посадити літак

Сьогодні, 04:56

Тварина напала на капітана пасажирського лайнера

У Судані пасажирському літаку довелося здійснити аварійну посадку через некерованого агресивного кота, який напав на пілотів.

Про це пише Metro.

Лайнер прямував у Доху в Катарі, але через півгодини після вильоту в кабіні екіпажу несподівано з'явилася "агресивна і зла" тварина, що незрозумілим чином пробралася в літак перед зльотом.

Кіт почав кидатися на пілотів, які намагалися вивести його з кабіни, і навіть напав на капітана екіпажу.

В результаті льотчикам нічого не залишалося, як повернутися в столицю Судану Хартум.

Як припускають, тварина могла залізти на борт під час чистки або інженерної перевірки літака, ніч перед вильотом лайнер провів у ангарі аеропорту.

Нагадаємо, член міської ради в Великій Британії Кріс Рендалл в прямому ефірі під час засідання обматюкав свого дев’ятикілограмового кота, що вчепився в фіранки.

Ми також повідомляли, що в Тернопільській області скажений кіт покусав пенсіонерку і кілька сіл довелося закрити на карантин.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Судан літак кіт посадка
Реклама

Новини партнерів

Ученые показали "коронавирусные легкие"
Ученые показали "коронавирусные легкие"
Девушка белоруса Шепелева станет "многодетной" мамой
Девушка белоруса Шепелева станет "многодетной" мамой
Унікальні тварини засніженого Чорнобиля потрапили на фото
Унікальні тварини засніженого Чорнобиля потрапили на фото
4 места на Земле, куда хочется сбежать
4 места на Земле, куда хочется сбежать

Популярні статті

Вчора, 10:49Смачно

Рецепт на 8 березня: куряче філе, фаршироване курагою

Вчора, 05:45Психо

Гороскоп на сьогодні 2 березня: Тельці зануряться в розборки, а Риб переповнять емоції

1 березняСмачно

Сніданки весни: 5 корисних і легких рецептів

1 березняЗірково

"Не повторюйте вдома": Оля Полякова кардинально змінила імідж до весни (фото)

1 березняСмачно

Готуємося до Масниці: 12 начинок для млинців для кожного знака зодіаку

1 березняЗірково

Мама Корольової звинуватила Малахова в зрадах Тарзана: "Все виглядало огидно"

1 березняЗірково

Пономарьов, DZIDZIO, Пивоваров і ALEKSEEV заспівали разом. Попереджаємо, відео може викликати сльози

1 березняЗірково

Батьки покійної Фріске подали в суд на внука і Шепелєва

1 березняЗірково

Нікіта Добринін взяв участь в російському "Холостяку": фото

1 березняEvents

Вихідні дні та свята в березні 2021 року в Україні

1 березняEvents

Яскраві листівки з першим днем весни 2021: привітання, вірші та картинки

1 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 1 березня: Терезам потрібно влаштувати вечірку, а Скорпіону зосередитися

28 лютогоEvents

З першим днем весни: короткі привітання і смс

28 лютогоЗірково

Анна Сєдокова влаштувала скандал на телебаченні й покинула зйомки

28 лютогоПсихо

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня: всі знаки зодіаку

28 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого: на Овна чекає хороший день, а Тельця – сюрприз

Новини партнерів

Леся Никитюк призналась, с кем бы не отказалась пойти на свидание
Леся Никитюк призналась, с кем бы не отказалась пойти на свидание
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея
У кэпа сборной Беларуси роман с певицей
У кэпа сборной Беларуси роман с певицей
В новом сезоне шоу «Холостяк» появится бывшая жена Андрея Богдана
В новом сезоне шоу «Холостяк» появится бывшая жена Андрея Богдана
Мужская коллекция Dior Men Pre-Fall 2021-2022
Мужская коллекция Dior Men Pre-Fall 2021-2022
Уже известно, какую песню представит Украина на Евровидении
Уже известно, какую песню представит Украина на Евровидении
Курс на устойчивость: 5 лучших эко-отелей в мире
Курс на устойчивость: 5 лучших эко-отелей в мире
Топ-9 мест куда можно сорваться после пандемии
Топ-9 мест куда можно сорваться после пандемии

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти