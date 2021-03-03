У Судані агресивний кіт змусив пілотів посадити літак
Тварина напала на капітана пасажирського лайнера
У Судані пасажирському літаку довелося здійснити аварійну посадку через некерованого агресивного кота, який напав на пілотів.
Про це пише Metro.
Лайнер прямував у Доху в Катарі, але через півгодини після вильоту в кабіні екіпажу несподівано з'явилася "агресивна і зла" тварина, що незрозумілим чином пробралася в літак перед зльотом.
Кіт почав кидатися на пілотів, які намагалися вивести його з кабіни, і навіть напав на капітана екіпажу.
В результаті льотчикам нічого не залишалося, як повернутися в столицю Судану Хартум.
Як припускають, тварина могла залізти на борт під час чистки або інженерної перевірки літака, ніч перед вильотом лайнер провів у ангарі аеропорту.
Нагадаємо, член міської ради в Великій Британії Кріс Рендалл в прямому ефірі під час засідання обматюкав свого дев’ятикілограмового кота, що вчепився в фіранки.
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