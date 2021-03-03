У Судані агресивний кіт змусив пілотів посадити літак

Тварина напала на капітана пасажирського лайнера

У Судані пасажирському літаку довелося здійснити аварійну посадку через некерованого агресивного кота, який напав на пілотів.

Про це пише Metro.

Лайнер прямував у Доху в Катарі, але через півгодини після вильоту в кабіні екіпажу несподівано з'явилася "агресивна і зла" тварина, що незрозумілим чином пробралася в літак перед зльотом.

Кіт почав кидатися на пілотів, які намагалися вивести його з кабіни, і навіть напав на капітана екіпажу.

В результаті льотчикам нічого не залишалося, як повернутися в столицю Судану Хартум.

Як припускають, тварина могла залізти на борт під час чистки або інженерної перевірки літака, ніч перед вильотом лайнер провів у ангарі аеропорту.

Нагадаємо, член міської ради в Великій Британії Кріс Рендалл в прямому ефірі під час засідання обматюкав свого дев’ятикілограмового кота, що вчепився в фіранки.

Ми також повідомляли, що в Тернопільській області скажений кіт покусав пенсіонерку і кілька сіл довелося закрити на карантин.

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