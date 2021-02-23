У США випав сніг, що не тане? Люди гріють його феном і підпалюють (відео)

Американці вірять у теорію змови

Американські користувачі соцмережі TikTok висунули конспірологічну теорію про те, що сніг, який випав у Техасі, несправжній. В Google навіть набрали популярності пошукові запити про "фейковий сніг". Про це пише видання Insider.

На вірусних відео, що поширюються під хештегом #governmentsnow (урядовий сніг), користувачі підносять сніжки до вогню або намагаються розтопити їх за допомогою фена та у мікрохвильовій печі, але ті нібито не тануть.

Насправді це явище називається сублімацією – сніг переходить з твердого стану в газоподібний, пропускаючи рідкий.

Нагадаємо, раніше 38-річна Ніколь Джури з канадського міста Дункан показала на відео, як її шестимісячна кішка Хейзел, яка ніколи раніше не бачила снігу, відреагувала на снігопад.

До того ж, ми розповідали, чи можна ходити босоніж по снігу: що про це думають лікарі.

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