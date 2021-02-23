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У США випав сніг, що не тане? Люди гріють його феном і підпалюють (відео)

Сьогодні, 09:35

Американці вірять у теорію змови

Американські користувачі соцмережі TikTok висунули конспірологічну теорію про те, що сніг, який випав у Техасі, несправжній. В Google навіть набрали популярності пошукові запити про "фейковий сніг". Про це пише видання Insider.

На вірусних відео, що поширюються під хештегом #governmentsnow (урядовий сніг), користувачі підносять сніжки до вогню або намагаються розтопити їх за допомогою фена та у мікрохвильовій печі, але ті нібито не тануть.

@sarahmojo

Someone said do it with a blow dryer ## fyp ## snowwontmelt ## whatshappening ## texasblizzard ## centraltexas ## conspiracytheories ## helpmeunderstand

original sound – Sarah Ward

@ cowboyrikter75

GOVERMENT SNOW IF IT WAS TRUMP IN OFFICE IT WOULD SPRING ## foryoupage ## snow ## trump ## fyp ## govermentsnow

original sound – Rikter

@harrisonav

## fyp ## snow ## government ## govermentsnow ## fakesnow ## viral

Intro – The xx

Насправді це явище називається сублімацією – сніг переходить з твердого стану в газоподібний, пропускаючи рідкий.

Нагадаємо, раніше 38-річна Ніколь Джури з канадського міста Дункан показала на відео, як її шестимісячна кішка Хейзел, яка ніколи раніше не бачила снігу, відреагувала на снігопад.

До того ж, ми розповідали, чи можна ходити босоніж по снігу: що про це думають лікарі.

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