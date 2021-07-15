У Римі з'явився 18-метровий міст, який тримається на повітряних кулях: відео

За словами художника, на створення переправи, його надихнув Мікеланджело, який хотів з'єднати Палаццо Фарнезе з протилежним берегом, але втілити свій проєкт не встиг

У Римі з'явився міст, який тримається на повітряних кулях / Фото: скриншот

Міст, який тримається на повітряних кулях з'явився в Римі. Кому належить така незвичайна ідея і як довго цей міст пробуде в місті – далі в матеріалі.

А щоб ваше літо також пройшло незвично і цікаво – читайте календар літніх лайфхаків, щоб не нудно провести найспекотніший час в році.

Повітряний міст, який розташований над річкою Тибр – тимчасова інсталяція француза Олів'є Гроссе-тета. За словами художника, на створення переправи, його надихнув Мікеланджело. Художник епохи Відродження працював над проектом, який повинен з'єднати Палаццо Фарнезе з протилежним берегом, але втілити його не встиг.

В тренді Помер колишній чоловік Алли Пугачової

Сучасна 18-метрова інсталяція зроблена з переробленого картону, а утримують її кулі з гелієм. Висіти в повітрі міста такий міст буде до 18 липня.

Раніше ми розповідали про іншого француза, якому тільки 6 років, а він уже виконує п'єси Рахманінова і Моцарта. Юного піаніста Гійома Бенолье вже називають генієм музики і захоплюються талантом.

Але захоплюватися можна не тільки кимось талановитим, а й ... собою. Про це і проєкт #ПокажітьНас, який почав за допомогою реклами надавати українкам впевненість в собі. #ПокажітьНас і бренд Dove створили рекламу не з ідеальними моделями, як всі звикли, а зі справжньою різною жіночою красою. Фото звичайних українок без ретуші розмістили на головних рекламних бордах столиці.