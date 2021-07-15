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У Римі з'явився 18-метровий міст, який тримається на повітряних кулях: відео

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
15 липня, 12:35
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За словами художника, на створення переправи, його надихнув Мікеланджело, який хотів з'єднати Палаццо Фарнезе з протилежним берегом, але втілити свій проєкт не встиг
У Римі з'явився міст, який тримається на повітряних кулях
У Римі з'явився міст, який тримається на повітряних кулях / Фото: скриншот

Міст, який тримається на повітряних кулях з'явився в Римі. Кому належить така незвичайна ідея і як довго цей міст пробуде в місті – далі в матеріалі.

А щоб ваше літо також пройшло незвично і цікаво – читайте календар літніх лайфхаків, щоб не нудно провести найспекотніший час в році.

Повітряний міст, який розташований над річкою Тибр – тимчасова інсталяція француза Олів'є Гроссе-тета. За словами художника, на створення переправи, його надихнув Мікеланджело. Художник епохи Відродження працював над проектом, який повинен з'єднати Палаццо Фарнезе з протилежним берегом, але втілити його не встиг.

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Сучасна 18-метрова інсталяція зроблена з переробленого картону, а утримують її кулі з гелієм. Висіти в повітрі міста такий міст буде до 18 липня.

Раніше ми розповідали про іншого француза, якому тільки 6 років, а він уже виконує п'єси Рахманінова і Моцарта. Юного піаніста Гійома Бенолье вже називають генієм музики і захоплюються талантом.

Але захоплюватися можна не тільки кимось талановитим, а й ... собою. Про це і проєкт #ПокажітьНас, який почав за допомогою реклами надавати українкам впевненість в собі. #ПокажітьНас і бренд Dove створили рекламу не з ідеальними моделями, як всі звикли, а зі справжньою різною жіночою красою. Фото звичайних українок без ретуші розмістили на головних рекламних бордах столиці.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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