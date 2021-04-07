У могилах посеред поля знайшли двох живих чоловіків. Вони розповіли, що сталося (фото)

Правда виявилася не такою страшною

В американському штаті Орегон користувачі Google Maps знайшли в полі свіжі могили, в яких лежали люди. Поруч не було ні лопати, ні будь-якого іншого інвентарю для поховання. Як з'ясувалося пізніше, вириті ями – частина артпроєкту "Без назви (Могили)" Дутеса Міллера і Стена Шеллебаргера на фестивалі сучасного мистецтва.

Фото: Reddit / Miller & Shellabarger

Перформанс демонстрував метафору сімейних стосунків: два партнери, лежачи в могилах, однією рукою розривають землю у напрямку одне одного, пише видання MSN.

"Вони риють могилу за індивідуальними розмірами тіла. Потім, лежачи в могилі, однією рукою риють землю, щоб дістатися до коханого і триматися за руки вічно", – пояснив акцію Скот Спех, директор Western Exhibitions у місті Іллінойс, де раніше були показані інші роботи цих художників.

Нагадаємо, на фермі в індійському селі Хатім (штат Уттаракханд) місцевий житель знайшов заживо поховане немовля. Новонароджений лежав у багні серед каміння і коріння трави. А в Росії провели конкурс на швидкісне копання могил.

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