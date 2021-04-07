Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

У могилах посеред поля знайшли двох живих чоловіків. Вони розповіли, що сталося (фото)

Сьогодні, 09:26

Правда виявилася не такою страшною

В американському штаті Орегон користувачі Google Maps знайшли в полі свіжі могили, в яких лежали люди. Поруч не було ні лопати, ні будь-якого іншого інвентарю для поховання. Як з'ясувалося пізніше, вириті ями – частина артпроєкту "Без назви (Могили)" Дутеса Міллера і Стена Шеллебаргера на фестивалі сучасного мистецтва.

Фото: Reddit / Miller & Shellabarger

Перформанс демонстрував метафору сімейних стосунків: два партнери, лежачи в могилах, однією рукою розривають землю у напрямку одне одного, пише видання MSN.

"Вони риють могилу за індивідуальними розмірами тіла. Потім, лежачи в могилі, однією рукою риють землю, щоб дістатися до коханого і триматися за руки вічно", – пояснив акцію Скот Спех, директор Western Exhibitions у місті Іллінойс, де раніше були показані інші роботи цих художників.

Нагадаємо, на фермі в індійському селі Хатім (штат Уттаракханд) місцевий житель знайшов заживо поховане немовля. Новонароджений лежав у багні серед каміння і коріння трави. А в Росії провели конкурс на швидкісне копання могил.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
У Мюнхені вандали осквернили могилу Бандери В Росії провели конкурс на швидкісне копання могил: відео Беленюк опублікував фото на кладовищі: звідси почалася його кар'єра
США могила арт-фестиваль
Реклама

Новини партнерів

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Когда больные ковидом самые заразные
Когда больные ковидом самые заразные
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото

Популярні статті

Сьогодні, 10:34Смачно

Найсмачніші картопляні зрази з грибами – рецепт

Сьогодні, 05:06Психо

Гороскоп на сьогодні 7 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, не будь злюкою!

Сьогодні, 05:05Events

7 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Вчора, 21:23Events

Ефектні листівки з Благовіщенням: привітання у віршах і прозі

Вчора, 16:49Зірково

Ані Лорак вперше розповіла про новий роман

Вчора, 14:50Зірково

Жодних оргій і мужиків: подруга голих українок з Дубаїв пояснила, навіщо вони туди поїхали

Вчора, 13:06Фаново

Благовіщення-2021: традиції, замовляння і ворожіння в цей день

Вчора, 10:25Фаново

ЗМІ дізналися імена українок, яких заарештували в Дубаї за голу фотосесію на балконі готелю

Вчора, 05:48Психо

Гороскоп на сьогодні 6 квітня для всіх знаків зодіаку: Овни, заспокойтеся вже!

5 квітняФаново

Ворожіння на Благовіщення-2021: ТОП-3 популярних передбачень

5 квітняСмачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

5 квітняФаново

Ікона Божої Матері Благовіщення Пресвятої Богородиці: опис і молитва

5 квітняФаново

Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

5 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 5 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вам влаштують сюрприз!

4 квітняЗдорово

Як приховати сивину в домашніх умовах: 5 простих лайфхаків

4 квітняЗірково

Олексій Суханов про участь у шоу Маска: У 46 років я вперше так одягнувся

Новини партнерів

Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Каменских станцевала тверк и дала советы, как похудеть
Каменских станцевала тверк и дала советы, как похудеть

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти