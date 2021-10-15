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У Лондоні зіпсовану картину Бенксі продали за рекордну суму

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
15 жовтня, 01:54
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Раніше частина картини самостійно зіпсувалася, однак це не завадило продати її за шалені гроші
Картина бенксі пішла з молотка за чималу суму/Колаж: Сьогодні
Картина бенксі пішла з молотка за чималу суму/Колаж: Сьогодні

На аукціоні Sotheby's у Лондоні за рекордні 16 млн фунтів продали частково знищену картину відомого художника Бенксі "Любов у сміттєвому кошику".

Про це повідомляє BBC.

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Перейменування картини

Спочатку ця картина називалася "Дівчинка з повітряною кулею". Однак після того, як на аукціоні Sotheby's у Лондоні в жовтні минулого року частина картини розрізалася на дрібні смужки хитро захованими в рамці, її перейменували на "Любов у сміттєвому кошику".

Картина Бенксі "Любов у сміттєвому кошику"/Фото: Sotheby's
Картина Бенксі "Любов у сміттєвому кошику"/Фото: Sotheby's

Ціна твору мистецтва

Нинішня ціна, що включає комісійні покупця, перевищила 18 млн фунтів (понад 25 млн доларів), що, в свою чергу, істотно вище колишнього рекорду продажів робіт Бенксі, що склав 16,8 млн фунтів.

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Після завершення торгів аукціоніст Олівер Баркер пожартував, що відчуває величезне полегшення від того, що цей витвір мистецтва "як і раніше тут".

Підвищення ціни

Баркер зазначив, що картина Бенксі стала "несподіваним твором перформансу". Ціна "Любові у сміттєвому кошику" злетіла з двох з половиною до десяти мільйонів фунтів за лічені хвилини, незабаром побивши й попередній рекорд.

Директор відділу сучасного мистецтва аукціонного дому Sotheby's Алекс Бранзік додав, що те, що частина картини зіпсувалася, — це ніби новий витвір мистецтва.

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Про Бенксі

За інформації Вікіпедії, Бенксі — псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа котрого не встановлена. Існують припущення, що швейцарський художник Метр де Кассон може бути Бенксі. Метр де Кассон заперечує це на своєму вебсайті.

Навколо його біографії та справжнього імені точиться багато суперечок. Згідно з найпоширенішими версіями, його справжнє ім'я — Роберт або Робін Бенкс.

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Володимир Козир
Володимир Козир Редактор розділу Україна

У журналістиці з 2017 року. Працював в інтернет-виданнях та на телебаченні. Народився у місті Рівному. Закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «видавнича справа та редагування». Нині вивчаю рекламу і зв’язки з громадськістю у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Інтереси: фото та кіно.

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