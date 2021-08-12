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У Карпатах корова поплавала в басейні і стала зіркою соцмереж (відео)

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
12 серпня, 13:13
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Кадри з корівкою зняла туристка з Дніпра, яка відпочивала з дітьми в Карпатах. Її відеоролик став вірусним у соцмережах
У Карпатах корова поплавала в басейні і стала зіркою соцмереж
У Карпатах корова поплавала в басейні і стала зіркою соцмереж / Фото: скриншот

Коли двоє хлопчиків спокійно плавали собі в басейні, велика корова підійшла до басейну і зацікавилася якістю води. Задоволена корівка вирішила скупатися і просто стрибнула в басейн.

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Хлопчики з басейну швидко втекли, а ось корові, очевидно, водичка була до душі. Вона вдосталь плавала і вздовж, і впоперек басейну. А ось як вона вибиралася на сушу, на відео не показано.

Раніше корови несподівано увірвалися в прямий ефір прогнозу погоди.

Корови нерідко стають учасницями різних курйозів і кумедних ситуацій. Раніше ми писали про таке:

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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