У Німеччині саперів викликали знешкодити секс-іграшку (фото)
Жінка під час пробіжки в парку виявила пакет з підозрілими предметами, один з яких нагадував гранату
У Німеччині групу саперів викликали для знешкодження знайденої в лісі гранати, яка зблизька виявилася секс-іграшкою.
Про це повідомило німецьке видання inFranken.
Під час пробіжки в лісі в Нижній Баварії жінка виявила напівпрозорий пакет з кількома предметами, серед яких вона розпізнала ручну гранату, про що негайно повідомила в поліцію.
Після цього на місце для "знешкодження небезпечної вибухівки" був викликаний загін саперів, який з'ясував, що в пакеті насправді міститься гумова секс-іграшка у вигляді гранати. Також там лежали лубрикант і презервативи.
У поліції припускають, що хтось просто не доніс пакет до смітника.
Це не перший такий випадок у Німеччині. Двома роками раніше секс-іграшка в багажі одного з пасажирів викликала переполох в одному з терміналів аеропорту Берлін-Шенефельд, його навіть закривали.
Ми також повідомляли, що молодик із Японії виявив, що його секс-іграшкою прикрасили вівтар, на якому стояла урна з прахом бабусі.
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