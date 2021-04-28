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У Німеччині саперів викликали знешкодити секс-іграшку (фото)

Сьогодні, 02:27

Жінка під час пробіжки в парку виявила пакет з підозрілими предметами, один з яких нагадував гранату

У Німеччині групу саперів викликали для знешкодження знайденої в лісі гранати, яка зблизька виявилася секс-іграшкою.

Про це повідомило німецьке видання inFranken.

Під час пробіжки в лісі в Нижній Баварії жінка виявила напівпрозорий пакет з кількома предметами, серед яких вона розпізнала ручну гранату, про що негайно повідомила в поліцію.

Після цього на місце для "знешкодження небезпечної вибухівки" був викликаний загін саперів, який з'ясував, що в пакеті насправді міститься гумова секс-іграшка у вигляді гранати. Також там лежали лубрикант і презервативи.

У поліції припускають, що хтось просто не доніс пакет до смітника.

Це не перший такий випадок у Німеччині. Двома роками раніше секс-іграшка в багажі одного з пасажирів викликала переполох в одному з терміналів аеропорту Берлін-Шенефельд, його навіть закривали.

Ми також повідомляли, що молодик із Японії виявив, що його секс-іграшкою прикрасили вівтар, на якому стояла урна з прахом бабусі.

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Німеччина граната сапери секс-іграшки
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