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Українського співака жорстко принизили на гумористичному шоу в США (відео)

Сьогодні, 15:35

Репер у 2010 році став зіркою українського проєкту "Україна має талант"

Американський комедіант і телеведучий Джиммі Феллон у своєму гумористичному шоу жорстко висміяв українського репера та героя мемів Максима Доши, який у 2010 році брав участь у шоу "Україна має талант".

"Давайте подивимося, хто в моєму списку Do Not Play ("Не включати"). Першим йде український репер... Максим Доши, який виступав на шоу "Україна має талант" у 2010 році. Давайте послухаємо його пісню, яка називається I'm the best ("Я найкращий")", – заявив Феллон перед тим, як включити трек.

Пісню репера слухали всього 20 секунд, після чого переключилися на наступного виконавця.

"Мені подобається, як він римує best і best", – прокоментував Феллон. "Геній", – додав один з музикантів, які працюють над передачею.

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До речі, Доши запам'ятався українцям не тільки своїм репом. Багатьох розсмішила емоційна реакція його батька, який прийшов підтримати сина на шоу: "Його музика – це щось на рівні Висоцького, а, може бути, навіть вище".

Після низки невдач на українських талант-шоу, які артист назвав продажними, у 2017 році Доши потрапив на шоу "Німеччина шукає зірку", де в журі були знамениті співаки Дітер Болен з групи Modern Talking і Ханс-Пітер Гердес з Scooter. Хлопця дискваліфікували – Болен назвав спів репера "гівном".

Нагадаємо, у центрі столиці Іспанії мітинг на підтримку арештованого репера Пабло Асель переріс у безлади і сутички з поліцією. До того ж, ми писали, що російському реперу Басті скасували заборону на в'їзд в Україну.

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Джерело: Сьогодні
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