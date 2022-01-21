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Український борщ увійшов до ТОП-3 найсмачніших перших страв світу. Хтось сумнівався?

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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21 січня, 13:32
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Кожна країна завжди хвалить свою національну кухню, але коли її оцінюють гідно інші – приємніше подвійно
Український борщ увійшов до ТОП-3 найсмачніших страв світу
Український борщ увійшов до ТОП-3 найсмачніших страв світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська страва настільки популярна, що Верховна Рада хоче встановити День українського борщу. Але що ще чудово – борщ потрапив до ТОП-20 найкращих страв світу, повідомляє CNN.

Авторитетне американське видання склало список із двадцяти найсмачніших перших страв світу, до якого увійшов і наш улюблений борщ. Сайт пише, що українську національну страву люблять далеко за межами нашої країни, а особливо вона користується популярністю у Східній Європі.

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Крім того, український борщ не просто зайняв одну із сходинок рейтингу, а удостоївся почесного третього місця!

ТОП-3 найсмачніших перших страв у світі

Перше місце – нігерійська страва банга – суп-рагу з пальмових горіхів.

Друге місце – в'єтнамський суп фо бо з яловичини з рисовою локшиною та спеціями.

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Третє місце – український борщ. Також видання зазначило, що іноді нашу страву помилково вважають їжею з російської кухні, але це переконання є невірним.

Борщ – найкраща страва української кухні
Борщ – найкраща страва української кухні / Фото: Колаж: Сьогодні

Також до рейтингу найкращих перших страв світової кухні увійшли іспанський гаспачо, арахісовий суп із Західної Африки, гамбо зі США, грузинський харчо, Том Ям Гун із Таїланду та інші.

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Вам буде цікаво: ціни на борщовий набір різко зросли.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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