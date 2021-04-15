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Українські зірки стали ляльками Барбі: від Олі Фреймут до Alyona Alyona (фото)

Сьогодні, 13:35

За основу майстри брали звичайних ляльок Барбі і міняли їх таким чином, щоб передати особливості зовнішності відомих українок

Українські майстри відтворили образи відомих українських жінок на основі ляльок Барбі. Однак вони не створювали нових іграшок: за основу брали звичайних Барбі і міняли їх таким чином, щоб передати особливості зовнішності відомих українок: зокрема міняли колір волосся, зачіски та макіяж ляльок.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила політикиня Яна Зінкевич.

До речі, лялька – чудова ідея для подарунка, але якщо вам такий варіант не підходить, то у нас є спеціальний календар подарунків на квітень.

Політикиня Яна Зінкевич
Фото: facebook.com/eoleene.seaghostdolls

Проєкт "Barbie: Пані України" відтворює образи 36 українок. Серед героїнь: письменниця Леся Українка, актриса Марія Заньковецька, художниця Соня Делоне, сучасні співачки Руслана, Alyona Alyona, Юлія Саніна, Гайтана, телеведуча Ольга Фреймут, а також українська депутатка Яна Зінкевич.

Ольга Фреймут

Фото: facebook.com/eoleene.seaghostdolls

Alyona Alyona

Фото: facebook.com/eoleene.seaghostdolls

Юлія Саніна

Фото: facebook.com/eoleene.seaghostdolls

Гайтана

Фото: facebook.com/eoleene.seaghostdolls

Руслана

Фото: facebook.com/eoleene.seaghostdolls

Після карантину автори обіцяють влаштувати виставки у містах України. Ляльок вже представили в Одесі і Києві (до того, як ввели посилені обмеження).

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Нагадаємо, раніше компанія Mattel випустила Барбі у культових вбраннях Yves Saint Laurent. Ляльки вийшли лімітованою серією, кожна упакована у стильну коробку, перев'язану атласною стрічкою, і коштує 150 доларів.

Крім цього, в інформаційно-розважальному шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" ведуча Юлія Галушка розповіла історію створення культової ляльки.

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фото ляльки Барбі
Джерело: facebook.com/eoleene.seaghostdolls
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