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Українка з найбільшими в світі вилицями показала себе до пластики (фото)

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
10 серпня, 14:25
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32-річна блогерша раніше була брюнеткою, а на обличчі не було жодних ін'єкцій. Цікаво, що шанувальникам вона більше подобається така, як зараз
Українка з найбільшими в світі вилицями Анастасія Покрищук показала себе до пластики
Українка з найбільшими в світі вилицями Анастасія Покрищук показала себе до пластики / Фото: instagram.com/_just__queen_

Анастасія Покрищук, яку всі знають завдяки її яскравій зовнішності і постійним експериментам з пластичними операціями, раніше виглядала набагато скромніше. Це видно на фото, яким вона поділилася в Instagram і підписала так:

Впізнали? Справа мені 21 ніби. Але звичайно ж раніше було краще. Чи ні?

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Цікаво, що архівне фото, на якому дівчина позує з чорним волоссям і без пластики, викликало хвилю ажіотажу серед підписників Анастасії, яким вона більше подобається зараз – яскрава після різних маніпуляцій із зовнішністю:

  • Раніше була як сіра мишка, а зараз, кайфово така!
  • Нє, ось ща вогнище. Все в кайф.
  • З вилицями краще.
  • Зараз взагалі топчик.
  • Як на мене зараз краще яскравіше ти.

Модель Анастасія Покрищук планує нову "пластику"
Модель Анастасія Покрищук планує нову "пластику" / Фото: instagram.com/_just__queen_

У жовтні 2020 року стало відомо, що українка витратила дві тисячі доларів на модифікації обличчя, а саме, філери для скул.

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/ Фото: instagram.com/_just__queen_

Нагадаємо, раніше ми показували, як Покрищук виглядала в молодості.

Анастасія Покрещук про розвиток інстаграм і зміни зовнішності – дивіться відео:

Крім цього, 61-річний Рольф Бухгольц з міста Дортмунд (Німеччина) побив два світових рекорди і потрапив в Книгу рекордів Гіннесса. Чоловіка через незвичайної зовнішності називають "найстрашнішим в світі".

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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