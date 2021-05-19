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Українка з 15-м розміром грудей дала жару на Майдані Незалежності (відео)

Сьогодні, 11:43

Інна Горячковська з розпущеним волоссям і в чорному приталенному вбранні показала відверті танці в центрі Києва

Фото: instagram.com/inna_horiachkivska_officiall

Українська модель плюс-сайз Інна Горячковська з 15-м розміром грудей порадувала шанувальників запальним танцем під музику. Жінка станцювала прямо у центрі столиці – на Майдані Незалежності.

Короткий ролик з'явився на її сторінці у TikTok.

На опублікованих кадрах видно, як Горячковська з розпущеним волоссям танцює у чорній приталеній сукні, взутті з низькою посадкою, а також меленькій сумочці на поясі. Також на обличчі у блогерки видніється темна захисна маска.

@inna_horiachkivska

## OPPOgifChallenge ## ## ## ## inna_horiachkivska ## instagram ## 4 ##

nhc nn – ào Lê Phng Hoa

"Богиня", "Просто неймовірно", "Ти крута", "Супер", "Шикарно", – пишуть користувачі в коментарях.

До речі, Інна Горячковська стала "Міс Україна 2019". Також вона брала участь у програмі "Богиня шопінгу" і "Звана вечеря". Знаменитість активно веде блог в Instagram.

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Нагадаємо, раніше власниця найбільших грудей в Європі знялася в образі рятівниці Малібу. Крім цього, ми писали про австралійку, яка страждає через аномальний ріст грудей 11 розміру.

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Джерело: Сьогодні
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