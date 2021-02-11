Українка з 15-м розміром грудей засвітилася на фото у нижній білизні (фото)

Модель показала, як займається спортом у спортзалі

Українська модель з 15-м розміром грудей Інна Горячковська "засвітилася" на фото у нижній білизні. Відвертий знімок дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Модель також показала, як провела свій перший день у спортзалі. Під час тренування вона займалася на біговій доріжці.

Горячковська постала перед підписниками у приталених лосинах, смугастій майці та світлих кросівках.

Фото: Instagram | Horiachkivska

Блогерка процитувала слова одного свого знайомого, який сказав, що зал – це стимул, після якого не хочеться їсти котлет, бо сильно втомлюєшся. За словами Інни, вона й справді уже нічого не хоче.

Фото: Instagram | Horiachkivska

Фігура дівчини вражає!

Фото: Instagram | Horiachkivska

Нагадаємо, раніше власниця найбільших грудей у Європі знялася в образі рятівниці Малібу.

Дивіться відео: яким розміром грудей найбільше задоволені жінки

До того ж, ми писали про австралійку, яка страждає через аномальний ріст грудей 11 розміру.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися