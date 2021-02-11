Українка з 15-м розміром грудей засвітилася на фото у нижній білизні (фото)
Модель показала, як займається спортом у спортзалі
Українська модель з 15-м розміром грудей Інна Горячковська "засвітилася" на фото у нижній білизні. Відвертий знімок дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Модель також показала, як провела свій перший день у спортзалі. Під час тренування вона займалася на біговій доріжці.
Горячковська постала перед підписниками у приталених лосинах, смугастій майці та світлих кросівках.
Блогерка процитувала слова одного свого знайомого, який сказав, що зал – це стимул, після якого не хочеться їсти котлет, бо сильно втомлюєшся. За словами Інни, вона й справді уже нічого не хоче.
Фігура дівчини вражає!
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