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Українка з 15-м розміром грудей пострибала під пальмою у Мексиці (відео)

Сьогодні, 11:43

Жінка у білому купальнику станцювала під запальну музику

Українська плюс-сайз модель Інна Горячковська з 15-м розміром грудей показала яскравий танець на відпочинку. Жінка зараз відпочиває на курорті Канкун у Мексиці, в одному з найулюбленіших місць співачки Насті Каменських. Кадри вона опублікувала на своїй сторінці в TikTok.

На короткому записі Інна танцює під запальну музику в одному білому купальнику і тонкій накидці, що просвідчується. Зірка посміхається та хизується своїми формами, стоячи босоніж на зеленій траві. На її тлі відкривався вид на затоку та хмарочоси.

Відео: tiktok.com/@inna_horiachkivska

Ролик у TikTok відомої моделі подивилися тисячі людей й залишили десятки коментарів.

Зазначимо, що модель обожнює увагу й регулярно з'являється у різних конкурсах і шоу. Інна обирає дуже пікантні вбрання, якими епатує публіку.

До речі, подорож – один з найкращих подарунків для близьких, але якщо ця ідея вам не підходить, то Life Сьогодні підготували спеціальний календар подарунків на будь-який смак.

Нагадаємо, раніше власниця найбільших грудей в Європі знялася в образі рятівниці Малібу. Крім цього, ми писали про австралійку, яка страждає через аномальний ріст грудей 11 розміру.

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відео груди танець
Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@inna_horiachkivska
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