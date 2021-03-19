Українці та росіяни не змогли поділити борщ під відео порнозірки Саші Грей

Акторка зняла процес приготування страви на своїй кухні

Відома порноакторка, стрімерка та письменниця Саша Грей показала на відео, як готує традиційний український борщ. Ролик під назвою "Чи може Саша Грей приготувати борщ?" вона опублікувала на своєму каналі в YouTube.

Цікаво, що у коментарях відразу розгорівся скандал. Користувачі Мережі почали запекло сперечатися, чий насправді борщ – український чи російський? Сама Грей заявила, що це українська страва, але її зараховують і до російської національної кухні.

"Сашо, у тебе все чудово виходить, але борщ – це українська страва",- заявив український кулінар Євген Клопотенко.

"Ну, що ж ви, Саша! Якщо не помиляюся, ви були у Києві у 2013 році. Ви маєте пам'ятати, що борщ – українська національна страва, а не російська. Як і Крим", – написав Володимир Коваль.

"Як тобі не соромно, Сашо. Борщ – це українська кухня, а не російська", – зазначив Михайло Голуб.

Прихильники "російського борщу" теж мовчати не стали.

"Борщ – страва східних слов'ян, а не якогось одного народу", – впевнений Андрій Островерхов.

"Крим наш і борщ наш! Молодець, Сашо!" – написав Сергій Іванов.

"Блін. Вона ж на початку відео сказала, що це українська страва! Чому налетіли з криком, що борщ – це Україна?" – поцікавився Григорій Баканов.

Рецепт борщу від Саші Грей

Для приготування страви Саша Грей використовувала усі стандартні інгредієнти, проте додала дещо і від себе – пасту та коріандр, наприклад.

До того ж знаменитість поскаржилася, що намагалася знайти буханець чорного хліба для автентичності, але в США купити його дуже складно, а якщо і вийде, то він все одно не буде мати нічого спільного з "оригіналом".

Нагадаємо, раніше 37-річний американець Кілліан Деро Гоффман з Нью-Йорка обурився вивіскою закладу громадського харчування в США, котрий належить громадянам РФ. На вивісці було вказано, що борщ – це російська страва. Чоловік подав до суду позов про обман споживачів і довів, що інформація в меню не відповідає дійсності.

До речі, раніше ми розповідали, як зварити пісний борщ з грибами.

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