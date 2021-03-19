Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Українці та росіяни не змогли поділити борщ під відео порнозірки Саші Грей

Сьогодні, 16:13

Акторка зняла процес приготування страви на своїй кухні

Відома порноакторка, стрімерка та письменниця Саша Грей показала на відео, як готує традиційний український борщ. Ролик під назвою "Чи може Саша Грей приготувати борщ?" вона опублікувала на своєму каналі в YouTube.

Цікаво, що у коментарях відразу розгорівся скандал. Користувачі Мережі почали запекло сперечатися, чий насправді борщ – український чи російський? Сама Грей заявила, що це українська страва, але її зараховують і до російської національної кухні.

"Сашо, у тебе все чудово виходить, але борщ – це українська страва",- заявив український кулінар Євген Клопотенко.

"Ну, що ж ви, Саша! Якщо не помиляюся, ви були у Києві у 2013 році. Ви маєте пам'ятати, що борщ – українська національна страва, а не російська. Як і Крим", – написав Володимир Коваль.

"Як тобі не соромно, Сашо. Борщ – це українська кухня, а не російська", – зазначив Михайло Голуб.

Прихильники "російського борщу" теж мовчати не стали.

"Борщ – страва східних слов'ян, а не якогось одного народу", – впевнений Андрій Островерхов.

"Крим наш і борщ наш! Молодець, Сашо!" – написав Сергій Іванов.

"Блін. Вона ж на початку відео сказала, що це українська страва! Чому налетіли з криком, що борщ – це Україна?" – поцікавився Григорій Баканов.

Рецепт борщу від Саші Грей

Для приготування страви Саша Грей використовувала усі стандартні інгредієнти, проте додала дещо і від себе – пасту та коріандр, наприклад.

Читайте також:
Скільки коштує найдорожчий борщ у Києві? Ми скуштували з м'ясом страуса — репортаж

До того ж знаменитість поскаржилася, що намагалася знайти буханець чорного хліба для автентичності, але в США купити його дуже складно, а якщо і вийде, то він все одно не буде мати нічого спільного з "оригіналом".

Нагадаємо, раніше 37-річний американець Кілліан Деро Гоффман з Нью-Йорка обурився вивіскою закладу громадського харчування в США, котрий належить громадянам РФ. На вивісці було вказано, що борщ – це російська страва. Чоловік подав до суду позов про обман споживачів і довів, що інформація в меню не відповідає дійсності.

До речі, раніше ми розповідали, як зварити пісний борщ з грибами.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як зварити пісний борщ: 5 рецептів Український борщ у Вашингтоні – журналіст нагодував американців біля Капітолію (відео) Український борщ на сторінках New York Times. Як жителька села Борщів потрапила у світову пресу CNN включила український борщ до ТОП-20 найсмачніших перших страв світу
блюдо борщ саша грей порноакторка
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Знаки Зодиака, которые никогда не пойдут налево
Знаки Зодиака, которые никогда не пойдут налево
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова

Популярні статті

Сьогодні, 17:08Психо

Як навчитися бути щасливим кожен день: 7 простих кроків

Сьогодні, 15:47Events

Переведення годинника на літній час в Україні в 2021 році так і не скасували

Сьогодні, 13:49Events

Ліні Костенко – 91: читайте вірші і цитати української поетеси

Сьогодні, 11:36Фаново

Песах-2021: коли відзначається єврейська Пасха

Сьогодні, 06:10Психо

Сьогодні Всесвітній день сну: як привітати своїх друзів

Вчора, 18:35Смачно

Як спекти смачний пиріг на кефірі: 5 рецептів

Вчора, 14:31Зірково

Надія Мейхер заблокувала відомого ведучого в соцмережах за нескромні питання про її груди

Вчора, 11:49Смачно

Як зварити насправді смачну вівсянку: стисла інструкція

Вчора, 11:44Зірково

Андрія Данилка помітили в обіймах екстравагантної жінки: фото

Вчора, 11:10Зірково

5 видовищних фільмів Люка Бессона, який подарував світові "Леона"

Вчора, 05:24Психо

Гороскоп на сьогодні 18 березня: Терезам потрібно пригальмувати, а Скорпіону – розслабитися

17 березняСмачно

Як приготувати пісні котлети: 5 рецептів

17 березняФаново

День святого Патріка-2021: історія і традиції свята

17 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 17 березня: Леви знайдуть додатковий прибуток, а Дівам потрібен відпочинок

16 березняЗірково

Регіна Тодоренко вперше за довгий час приїхала з Москви до рідної Одеси: відео

16 березняЗірково

Не можна залишати будинок навіть випити кави: що забороняли Меган Маркл і її мамі в Лондоні

Новини партнерів

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Коронавирус: проблему решает ходьба
Коронавирус: проблему решает ходьба
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
Дорофеева показала, как носить самый модный свитер 2021 года
Дорофеева показала, как носить самый модный свитер 2021 года
Брежнева ответила, как решилась выйти замуж за Меладзе
Брежнева ответила, как решилась выйти замуж за Меладзе

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти