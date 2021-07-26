На українців чекає теплий четвер – прогноз погоди на 26 липня

Погода в Києві буде комфортною: вночі доведеться надягати светр, адже температура буде максимум +19 градусів, а вдень повітря трохи прогріється і буде тепліше, але не жарко

Погода в Україні 26 липня / Фото: Unsplash

У понеділок, 26 липня, на українців чекає теплий день без будь-яких різких стрибків або сюрпризів у вигляді дощів і гроз. Що про це розповідає Укргідрометцентр – далі в матеріалі.

Але Україну ще чекають нові хвилі спеки: кліматолог дала тривожний прогноз.

Повідомляється, що погода в Україні буде комфортною, а стовпчики термометрів піднімуться максимум до +31 градуса. При цьому дощі з грозами пройдуть лише в Івано-Франківську та Чернівцях.

Погода в Києві 26 липня – прогноз на понеділок / Фото: meteo.gov.ua

У західних областях температура повітря триматиметься в межах +28 градусів. Найтепліше буде в Ужгороді, де стовпчики термометрів піднімуться до +31 градуса.

На сході і півдні погода очікується такою ж – максимум +31 градус і ніяких дощів. На півночі України температура вдень підніметься до +27 градусів, а вночі буде всього 19 градусів.

Погода в Києві буде комфортною: вночі доведеться надягати светр, адже температура буде максимум +19 градусів, а вдень повітря трохи прогріється і буде тепліше, але не жарко – максимум +28.

Кожен рятується як може від спеки. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

Але комфортною може бути не тільки температура повітря, а й одяг, наприклад, модні джинси на літо. Як правильно вибирати актуальну модель за типом фігури – читайте тут. А якщо до них надіти не просту футболку, а гостро трендовий топ без бретелей – вийде дуже крутий річний образ. Експериментуйте, адже літо для цієї справи ідеально підходить!

Тим часом в столиці стався погодний апокаліпсис – дивіться відео: