Вчителі-чоловіки одягають спідниці. Вони підтримують хлопчика, якого вигнали зі школи

Студенти і вчителі по всій Іспанії висловили солідарність з 15-річним Мікелем Гомесом у рамках акції "Одяг без статі"

Вчителі ходять на роботу в спідницях, щоб підтримати учня Фото: Сьогодні

Восени минулого року 15-річного Мікеля Гомеса вигнали зі школи за те, що він приходив на уроки у спідниці. Хлопець хотів таким чином підтримати феміністок та трансгендерів, а також протистояти пресингу з боку громадськості. Але не вийшло.

Мікель Гомес поділився додатковою інформацією про те, що трапилося, у вірусному TikTok-відео.

Студенти та вчителі-чоловіки по всій Іспанії висловили солідарність з Гомесом та у рамках акції "Одяг без статі" виступили проти нетерпимості. На знак протесту вони надягають спідниці!

Хосе Піньяс був одним з перших вчителів, які проявили солідарність на роботі ще восени 2020 року.

Учитель Хосе Піньяс підтримав Мікеля Гомеса Фото: twitter.com/joxepinas

Ця історія викликала запеклі дебати в Іспанії – і вони тривають донині. Масла у вогонь підлила й недавня історія в початковій школі Virgen de Sacedon, де учня дражнили за те, що він носив кофту в стилі аніме.

До акції на підтримку хлопців приєдналися іспанські вчителі, 37-річний Мануель Ортега та 36-річний Борха Веласкес.

Учитель Борха Веласкес теж приєднався до акції Фото: twitter.com/borjamusico

Мануель Ортега навіть надів колготки!

Мануель Ортега ходить на роботу в спідниці Фото: twitter.com/borjamusico

Гомес надихнув багатьох інших учнів і вчителів надягати спідниці і пропагувати терпимість.

Хлопці пішли проти системи Фото: twitter.com/haaysssss

Схоже, це новий тренд.

Колосальна підтримка! Фото: twitter.com/haaysssss

Нагадаємо, новою фішкою TikTok став фільтр, який може зробити вас на 30 років молодше і повернути у лихі 1990-ті. Life Сьогодні перевірили, як це працює, і зібрали прикольні ролики, що з'явилася в рамках курйозного флешмобу.

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