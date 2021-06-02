Вчителі-чоловіки одягають спідниці. Вони підтримують хлопчика, якого вигнали зі школи
Студенти і вчителі по всій Іспанії висловили солідарність з 15-річним Мікелем Гомесом у рамках акції "Одяг без статі"
Восени минулого року 15-річного Мікеля Гомеса вигнали зі школи за те, що він приходив на уроки у спідниці. Хлопець хотів таким чином підтримати феміністок та трансгендерів, а також протистояти пресингу з боку громадськості. Але не вийшло.
Мікель Гомес поділився додатковою інформацією про те, що трапилося, у вірусному TikTok-відео.
@mikelgmz
No me daba tiempo a contarlo todo ## paratioriginal sound – Mikel Gómez
Студенти та вчителі-чоловіки по всій Іспанії висловили солідарність з Гомесом та у рамках акції "Одяг без статі" виступили проти нетерпимості. На знак протесту вони надягають спідниці!
Хосе Піньяс був одним з перших вчителів, які проявили солідарність на роботі ще восени 2020 року.
Ця історія викликала запеклі дебати в Іспанії – і вони тривають донині. Масла у вогонь підлила й недавня історія в початковій школі Virgen de Sacedon, де учня дражнили за те, що він носив кофту в стилі аніме.
До акції на підтримку хлопців приєдналися іспанські вчителі, 37-річний Мануель Ортега та 36-річний Борха Веласкес.
Мануель Ортега навіть надів колготки!
Гомес надихнув багатьох інших учнів і вчителів надягати спідниці і пропагувати терпимість.
Схоже, це новий тренд.
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