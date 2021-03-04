Вчені з'ясували, що вподобайки у соцмережах роблять з мозком людини

Дослідники вивчили більше мільйона дописів у соцмережах від 4000 користувачів

Міжнародна група вчених в Нью-Йоркському університеті проаналізувала понад мільйон дописів у соцмережах від 4000 користувачів. Згідно з їхніми даними, існує прямий зв'язок між кількістю набраних вподобайок і активністю користувачів.

Отже, як вдалося з'ясувати, чим більше вподобайок отримують люди, тим частіше вони розміщують інформацію у соціальних Мережах. Відповідно, чим рідше лайкають їхні дописи, тим рідше люди публікують свої оновлення.

Чим більше лайків отримують люди, тим частіше вони розміщують інформацію

Фото: Unsplash

Дослідники порівняли цю поведінку з "цифровим ящиком Скіннера", коли вчені поміщають мишей у ящик, а потім нагороджують їх їжею, коли ті виконують певні дії (наприклад, натискають на кнопку). Таким чином гризуни запам'ятовують, що певна дія приносить їм їжу, отже це потрібно робити частіше, щоб отримати більше їжі.

Вчені підтвердили цю гіпотезу експериментом, у рамках якого люди публікували меми та отримували вподобайки на спеціальній онлайн-платформі, схожій на Instagram. Результати показали, що люди писали дописи частіше, коли отримували більше лайків.

"Наші результати можуть допомогти краще зрозуміти, чому соціальні мережі домінують у повсякденному житті багатьох людей, а також вирішити проблему надмірного захоплення онлайн-життям", – заявив Бьорн Ліндстрем з Амстердамського університету, провідний автор дослідження, опублікованого у журналі Nature Communications.

Нагадаємо, яке майбутнє соцмереж ми побачимо на нашому віку. До того ж, ми розповідали, кого із знаменитостей немає в соцмережах.

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