Вчені створили магнітний замок на рот для схуднення. У соцмережах пристрій розкритикували

Насадка з магнітним замком скріплює зуби і дозволяє розкрити рот тільки на 2 міліметри. А так навряд чи вийде з'їсти булочку або батончик

Вчені створили магнітний замок на рот для схуднення / Фото: скриншот

Часто можна почути фразу "закрий рот на замок", якщо хочеш схуднути. Так ось новозеландські вчені якраз і представили такий пристрій для схуднення – це буквально рот на замку. Як він працює і як з ним можна схуднути – далі в матеріалі.

Вчені створили насадку з магнітним замком, яка скріплює зуби і дозволяє розкрити рот тільки на 2 міліметри. Таким чином з нею можна дихати, розмовляти і приймати виключно рідку їжу. Саме це, за словами вчених, і забезпечує схуднення, адже вкусити булочку або з'їсти шоколадний батончик навряд чи вдасться.

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Цікаво, що деякі добровольці, що прийняли участь в експерименті, вже схудли на 6 кілограмів. Однак користувачі соцмереж розкритикували магнітний замок, назвавши його "машиною для тортур".

Тим часом ми з'ясували, які основні помилки літнього харчування заважають нам схуднути. Багато зараз намагаються скинути вагу на різних овочевих або фруктових дієтах, не знаючи, що результат буде як раз зворотний. Чому так відбувається – читайте поради лікаря-дієтолога тут.

А якщо ви ще не зрозуміли, чи потрібно вам худнути взагалі чи ні – читайте, як зрозуміти, що пора худнути і навіщо це робити.