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Вчені знайшли особливий артефакт часів Ісуса Христа (фото)

Сьогодні, 12:32

Ним користувалися паломники 2000 років тому

Тірійській шекель часів Ісуса Христа знайшли під час консерваційних робіт в єрусалимському музеї "Вежа Давида". Цікаво, що цю давню монету вперше виявили ще у 1980-х роках, але потім втратили. Про це повідомляє видання Express.

За словами екскурсовода Елі Ілана, на одній стороні монети викарбувано обличчя Мелкартома – це головна фігура у фінікійському пантеоні. На реверсі зображений орел, саме він і допоміг археологам визначити походження монети.

Елі Ілана показує монету
Фото: TAL ROGOVSKY / TOWER OF DAVID MUSEUM

"Ця дуже рідкісна і особлива знахідка стала для нас несподіванкою. Вона нагадує нам про те, звідки ми прийшли", – заявив Ілан.

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Тірійскій шекель використовували паломники, які приїжджали в Єрусалимський храм 2000 років тому. Монети чеканили у стародавньому фінікійському місті Тир в період Другого храму (приблизно від 125 року до н.е.). Шекелі часто згадуються у письмових джерелах, але до наших днів дійшло дуже мало екземплярів.

Фото: TAL ROGOVSKY / TOWER OF DAVID MUSEUM

Нагадаємо, два 18-річних юнаки з ізраїльського міста Явне під час археологічних розкопок знайшли стародавній скарб – глиняний горщик з 425 золотими монетами, які датуються IX століттям нашої ери. Крім цього, ми писали, як випадкова знахідка забезпечила сміттяра до кінця життя.

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