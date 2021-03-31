Вчені знайшли особливий артефакт часів Ісуса Христа (фото)

Ним користувалися паломники 2000 років тому

Тірійській шекель часів Ісуса Христа знайшли під час консерваційних робіт в єрусалимському музеї "Вежа Давида". Цікаво, що цю давню монету вперше виявили ще у 1980-х роках, але потім втратили. Про це повідомляє видання Express.

За словами екскурсовода Елі Ілана, на одній стороні монети викарбувано обличчя Мелкартома – це головна фігура у фінікійському пантеоні. На реверсі зображений орел, саме він і допоміг археологам визначити походження монети.

Елі Ілана показує монету

Фото: TAL ROGOVSKY / TOWER OF DAVID MUSEUM

"Ця дуже рідкісна і особлива знахідка стала для нас несподіванкою. Вона нагадує нам про те, звідки ми прийшли", – заявив Ілан.

Тірійскій шекель використовували паломники, які приїжджали в Єрусалимський храм 2000 років тому. Монети чеканили у стародавньому фінікійському місті Тир в період Другого храму (приблизно від 125 року до н.е.). Шекелі часто згадуються у письмових джерелах, але до наших днів дійшло дуже мало екземплярів.

Фото: TAL ROGOVSKY / TOWER OF DAVID MUSEUM

Нагадаємо, два 18-річних юнаки з ізраїльського міста Явне під час археологічних розкопок знайшли стародавній скарб – глиняний горщик з 425 золотими монетами, які датуються IX століттям нашої ери. Крім цього, ми писали, як випадкова знахідка забезпечила сміттяра до кінця життя.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися