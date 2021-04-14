У зірки Playboy вкрали найбільшого у світі кролика (фото)

Найбільшого в світі кролика за версією Книги рекордів Гіннеса вкрали у зірки Playboy Аннет Едвардс. Поліція почала розслідування

У колишньої моделі Playboy Аннет Едвардс, яка часто з'являлася в образі Джесіки Реббіт з фільму "Хто підставив кролика Роджера?", вкрали 129-сантиметрового Дарія – найбільшого кролика у світі. Сумний інцидент стався у британському Вустерширі, повідомляє BBC.

Фото: Twitter | Maycats56

Імовірно, тварину забрали просто з вольєра у саду його господарів. Аннет Едвардс назвала цей день "дуже сумним" і запропонувала 1000 фунтів стерлінгів (38,6 тис. грн) за повернення Дарія, а пізніше підвищила винагороду до 2000 фунтів (77,2 тис. грн).

Фото: Twitter | Maycats56

Поліція теж приєдналася до пошуків і закликала всіх, хто що-небудь знає про цю подію, звернутися до правоохоронців.

До речі, у 2010 році кролика Дарія (порода німецький строкатий велетень) визнали найбільшим кроликом в світі. До цього рекордсменкою, за версією Книги рекордів Гіннеса, вважалася його мати – Аліса. У 2021 році Дарію виповнилося 12 років. У нього є потомство – двоє кроленят.

Фото: Twitter | Maycats56

Нагадаємо, раніше ми писали, що у французької поліції з'являться "службові кролики". Крім цього, на Троєщині в Києві з пожежі врятували домашнього кролика.

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