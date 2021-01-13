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Тисячолітній скарб знайшли в стінах Ужгородського замку (відео)

Сьогодні, 12:17

На місці досліджень вчені також натрапили на давню крипту

На території Ужгородського замку знайдена тисячолітня середньовічна монета – динар Кальмана. Закарпатські археологи стверджують, що її викарбували на рубежі XI-XII століть у королівстві хорватів та угорців.

На місці досліджень вчені також натрапили на давню крипту, де ховали представників знаті роду Другедів, яким належала фортеця та місто до кінця XVII століття. Всередині будівлі виявлені старовинні артефакти: хрестик, застібки, медальйон та шабля шістнадцятого століття.

Відео: Сьогодні

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"Це найбільш рання середньовічна монета, виявлена на території Ужгородського замку під час археологічних досліджень", – розповів кандидат історичних наук Ужгородського національного університету, археолог Володимир Мойжес.

Монета збереглась у хорошому стані. На аверсі по колу є напис, схожий на CALMAN RE (X).

В Ужгороді знайшли рідкісну європейську монету, якій близько 1000 років
Фото: Mukachevo.net

Викладачі місцевого університету спільно зі студентами на території Ужгородського замку зараз детально досліджують руїни церкви Святого Юрія.

Раніше ми розповідали про археолога-аматора з Шотландії, який за допомогою звичайного металошукача знайшов стародавній скарб. Крім цього, Сьогодні.Lifestyle розповідали, як випадкова знахідка забезпечила сміттяра до кінця життя.

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Джерела: Сьогодні , mukachevo.net
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