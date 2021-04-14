Турист випав з човна і ледь не потрапив у пащу кита: неймовірне відео

51-річний мандрівник Марино Гербаваз посміявся над ситуацією, але його дружина ще деякий час була у шоці від побаченого

51-річний турист Марино Гербаваз разом зі своєю 22-річною дочкою Джилліан відправився на морську прогулянку. У якийсь момент чоловік впав за борт човна і при зіткненні з китом мало не потрапив ссавцю у пащу. Інцидент стався біля узбережжя ПАР в затоці Алгоа.

На відео події звернуло увагу видання Daily Mail.

Мандрівники спостерігали за дельфінами, коли кит виринув з глибин й врізався у катер. Удар був настільки сильним, що Марино випав за борт. Ссавець відкривало рот і ледь не проковтнуло туриста. До чоловіка швидко підплив інший катер і врятував його з води.

Гербаваз посміявся над ситуацією разом з дочкою, а його дружина ще деякий час була в шоці.

Власник човна зазначив, що пасажирам дуже пощастило, якби кит вдарив човен не в центр, все могло закінчиться інакше. Проте, після зустрічі з морським ссавцем катер все одно довелося лагодити.

Нагадаємо, раніше з'явилося дивовижне відео, на якому показано, як кити плавають в океані. На записі троє ссавців пливуть поруч в одному напрямку. Оскільки кити були на поверхні води, їх вдалося сфотографувати з повітря.

Крім цього, ми писали, як сірий кит заплив на мілководдя в Каліфорнії і потрапив на відео. За словами автора ролика, це виглядало досить моторошно, враховуючи, що люди могли б його не помітити.

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