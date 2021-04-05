Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Триметровий пітон виліз з посилки і налякав працівників пошти (фото)

Сьогодні, 13:32

Рептилію впіймали і випустили на свободу рятувальники

Триметровий пітон виліз з посилки у поштовому відділенні Бангкока й викликав паніку серед працівників, які сортували листи для доставки. Один з листонош викликав команду порятунку тварин, оскільки зрозумів, що сам не впорається зі змією. Про це повідомляє видання Yahoo News.

Цікаво, що на коробці було зазначено, що всередині знаходиться аніме-фігурка. "Будьте обережні, вона дуже дорога", – вказав на посилці відправник.

Фото: Viral Press / Australscope

Рятувальники, які прибули на місце події, загнали змію у куток. Один фахівець взяв рептилію за голову, а його колега помістив пітона у мішок. Після цього тварину випустили в дику природу.

Читайте також:
Жінка побачила бійку двох пітонів біля свого будинку: неймовірне відео

Адміністрація поштового відділення провела розслідування, щоб знайти відправника. Результати розслідування не розкриті.

Нагадаємо, раніше росіянин покупав в озері величезного пітона. Крім цього, ми розповідали, як пітон вистрибнув з води і повністю проковтнув здобич.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Небайдужі тайці вступили в сутичку з пітоном, який намагався проковтнути кота (відео) Жінка побачила бійку двох пітонів біля свого будинку: неймовірне відео 19 тигрових пітонів: у Черкаському зоопарку з'явилося неймовірне поповнення Погоня триметрового пітона за хлопцем у струмку потрапила на відео
фото Таїланд змія пітон
Реклама

Новини партнерів

Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Легкий и приятный. Как приготовить паштет из куриной печени
Легкий и приятный. Как приготовить паштет из куриной печени
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака

Популярні статті

Сьогодні, 10:22Фаново

Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

Сьогодні, 05:44Психо

Гороскоп на сьогодні 5 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вам влаштують сюрприз!

Вчора, 15:49Зірково

Олексій Суханов про участь у шоу Маска: У 46 років я вперше так одягнувся

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня: всі знаки зодіаку

Вчора, 06:10Фаново

Привітання з католицьким Великоднем-2021: короткі смс і яскраві картинки

Вчора, 05:21Психо

Гороскоп на сьогодні 4 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, уявіть, що ви – у відпустці!

3 квітняЗірково

Данилко відгадав двох персонажів, а Полякова приревнувала Носорога: як пройшов півфінал гіпершоу Маска

3 квітняЗірково

У півфіналі Маски розсекретили Циклопа

3 квітняЗірково

Хто ховався в костюмі Бабки: ви будете шоковані

3 квітняЗірково

Я вивчив українську мову, щоб вас заплутати: з Жабеня зняли маску

3 квітняФаново

Католицький Великдень-2021: привітання у віршах, у прозі, кумедні картинки

3 квітняNo Stress

4500 гривень за 3 години! Ми протестували VIP-зал аеропорту Бориспіль і ось наші думки

3 квітняМодно

Снікер-культура: 15 пар кросівок, які підійдуть на всі випадки життя

3 квітняЗірково

Зірка Бріджертонів покинув серіал на піку популярності

3 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 3 квітня для всіх знаків зодіаку: Раків чекає сюрприз

2 квітняЗірково

"Холостяк-11": хто залишив проєкт в п'ятому випуску

Новини партнерів

Alyona Alyona поразила откровенными фото
Alyona Alyona поразила откровенными фото
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
В Сети обсуждают новый наряд Тины Кароль для шоу Голос країни-11
В Сети обсуждают новый наряд Тины Кароль для шоу Голос країни-11
Потенциальная песня для "Евровидения-2021" от Литвы рвет YouTube
Потенциальная песня для "Евровидения-2021" от Литвы рвет YouTube
Три способа приготовления картофеля в духовке от Литвиновой
Три способа приготовления картофеля в духовке от Литвиновой
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти