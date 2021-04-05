Триметровий пітон виліз з посилки і налякав працівників пошти (фото)

Рептилію впіймали і випустили на свободу рятувальники

Триметровий пітон виліз з посилки у поштовому відділенні Бангкока й викликав паніку серед працівників, які сортували листи для доставки. Один з листонош викликав команду порятунку тварин, оскільки зрозумів, що сам не впорається зі змією. Про це повідомляє видання Yahoo News.

Цікаво, що на коробці було зазначено, що всередині знаходиться аніме-фігурка. "Будьте обережні, вона дуже дорога", – вказав на посилці відправник.

Фото: Viral Press / Australscope

Рятувальники, які прибули на місце події, загнали змію у куток. Один фахівець взяв рептилію за голову, а його колега помістив пітона у мішок. Після цього тварину випустили в дику природу.

Адміністрація поштового відділення провела розслідування, щоб знайти відправника. Результати розслідування не розкриті.

Нагадаємо, раніше росіянин покупав в озері величезного пітона. Крім цього, ми розповідали, як пітон вистрибнув з води і повністю проковтнув здобич.

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