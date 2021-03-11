"Торгувала голими знімками": магнат подав до суду на занадто заповзятливу коханку

Магнат стверджує, що дівчина його обманула

59-річний американський мільйонер Стівен Клубек подав до суду на свою 26-річну коханку Стефані Гурзанскі. Магнат стверджує, що та обманула його, змусивши повірити, що вона – справжня фотомодель. Насправді Гурзанскі заробляла продажем відвертих знімків у соцмережах. Про це повідомляє видання International Business Times.

Від початку стосунків мільйонер засипав кохану подарунками. На це він витратив близько 1,3 млн доларів: купував їй дорогі прикраси, оплачував вечірки, польоти на приватному літаку і оренду розкішної квартири у престижному районі Беверлі-Хіллз.

Фото: Instagram | Baby G

Стефані активно користувалася щедрістю свого залицяльника. До того ж, вона використовувала шикарний особняк магната, його особистий літак та інші розкішні локації, до яких отримала доступ, аби на їхньому фоні робити свій відвертий контент.

Фото: Instagram | Baby G

Обдурений Стівен вважає поведінку дівчини образливою, адже вона влаштовували "гарячі зйомки", коли його діти і прислуга були вдома.

Стефані зі свого боку не поспішає погоджуватися зі звинуваченнями. За словами дівчини, вона сама розірвала стосунки з мільйонером, відкинувши його пропозицію руки та серця. Чоловік хотів, щоб обраниця перестала знімати відверті фото, але її така перспектива не влаштувала.

Фото: Instagram | Baby G

Нагадаємо, 27-річна бразильська модель Луана Сандей влаштувала відверту фотосесію у пустелі Дубая і тим самим викликала шквал критики з боку віруючих.

До того ж, співробітники авіакомпанії Southwest Airlines ледь не вигнали з літака 26-річну модель Playboy Ів Марі. Жінці, яка збиралася летіти з Далласа до Талсу разом зі своїм семирічним сином, зробили зауваження через її відверте вбрання.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися