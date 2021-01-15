4 місця, де покататися на лижах і сноуборді в Києві та області

Розповідаємо, де кияни та гості міста можуть провести найкращий зимовий відпочинок

Пройшла половина зими і ми нарешті дочекалися снігу! Поки інші не стрималися і поїхали в Буковель, ми залишилися в Києві, бо знали, що і тут є чудові місця для катання на лижах, сноуборді та санках. Ділимося тепер з вами найкращими локаціями.

Раніше ми зробили огляд найкращих ковзанок столиці.

Протасів Яр

Протасів Яр Фото: facebook.com/ProtasivYar

Ще до того, як в Києві випав сніг, команда гірськолижного комплексу почала засніжувати схили Протасового Яру. Це єдиний обладнаний гірськолижний комплекс в центрі Києва, який включає дитячі траси, траси для досвідчених і початківців.

Де: вул. Протасов Яр, 23А

Вартість: вихід на територію комплексу – 80 грн в будні дні, 100 грн у вихідні дні (за 6 годин перебування); заставу за Skipass – 30 грн.

Гірськолижний курорт "Гвоздоф"

Gvozdoff Фото: gvozdiv.com

Ще один популярний лижний курорт, але вже в околицях Києва. Тут можна покататися і на лижах, і на сноубордах, при цьому також найняти інструктора. На курорті розміщений лижний спуск завдовжки у 220 метрів, траси для дітей, новачків та професіоналів, а також є все необхідне спорядження.

Де: вул. Ярова 30 Гвоздьов, Київська область

Вартість: абонемент у будні дні на підйомник – 300 грн для дорослих, 250 грн – для дітей; вихідні та святкові дні разовий підйом – 50 грн для дорослих, 30 – грн для дітей.

Goloseev Ski Park

Goloseev Ski Park Фото: goloseevskipark.com

Відомий гірськолижний комплекс, на території якого також працює школа, розташувався в Голосіївському районі Києва. Тут можна записатися на групові або індивідуальні заняття з катання на сноуборді та на лижах, покататися самому або ж взяти участь у веселих нічних катаннях. Для гостей комплексу підготовлений найдовший в Києві гірськолижний спуск в 500 метрів і прокат необхідного обладнання.

Вартість: Абонемент на 2 години в будній день – 200 грн, абонемент на 2 години у вихідний день – 300 грн.

Де: вул. Генерала Родимцева, 8.

Пирогів

Пирогів Фото: facebook.com/pyrogiv

До 31 січня у зв'язку з локдауном в музеї закриті всі інтер'єри, не проводяться екскурсії, але відкрита територія залишається доступною для відвідувачів. А в засніженому Пирогові точно варто побувати. Величезна територія, безліч гірок для катання на санках з дітьми та відмінні локації для фото.

Де: вул. Академіка Тронько.

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