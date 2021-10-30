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За нас все скаже аромат: свічка, яка пахне як 2021 рік

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
30 жовтня, 10:00
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Британці вирішили вже почати підбивати підсумки року, випустивши ароматну свічку для дому. Її запах присвячений найзнаковішим подіям року. А чим вам запам'ятався 2021 рік?
Свічка із запахом 2021 року під назвою The 2021 Scent
Свічка із запахом 2021 року під назвою The 2021 Scent / Фото: пресслужба

Британський бренд Flaming Crap, що випускає товари домашнього вжитку, випустив нову свічку під назвою The 2021 Scent.

Як відзначають автори, ця свічка, натхненна популярним серіалом Netflix "Гра в кальмара", рухом #FreeBritney, трендами TikTok та вакцинацією від COVID-19 . Таким чином у компанії хотіли відзначити "трохи кращий рік", порівняно з минулим.

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Засновник компанії Олівер Берр розповів:

Коли свічка горить, вона проходить через чотири різні та незвичайні шари, які чудовим чином доповнюють один одного. Створена на відзначення видатних моментів року, вона безперечно стане унікальним подарунком до свят.

Так, перші ноти свічки розкриваються солодким ароматом ягід та вершків, що відповідає тенденціям TikTok, а потім переходить в аромат стільника, що символізує "Гру в кальмара".

Свічка із запахом 2021 року
Свічка із запахом 2021 року / Фото: пресслужба

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Наступним розкриється аромат Fantasy, присвячений руху #FreeBritney і, нарешті, завершує свічку аромат, який символізує вакцинацію від коронавірусу.

Сама свічка створена із воску, а обгорнута переробленим папером. Творці обіцяють, що вона горітиме близько 30 годин. The 2021 Scent можна купити за ціною 19,50 доларів (близько 525 грн).

Нагадаємо, минулого року компанія Flaming Crap випустила свічку під назвою Smells Like Capitalism, яка була присвячена запаху грошей.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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