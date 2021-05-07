Студентка два роки листувалася з незнайомцем, а він виявився її давньою подругою
Студентка Ташіка Сміт у додатку для знайомств знайшла хлопця своєї мрії і майже відразу в нього закохалася, але головний секрет молодика розбив серце дівчини
22-річна британська студентка Ташіка Сміт, у якій ніяк не складалося особисте життя, в додатку для знайомств знайшла хлопця своєї мрії, Аарона, й майже відразу в нього закохалася. Однак головний секрет потенційного жениха розбив їй серце і плани на щасливе майбутнє.
Подробиці цієї історії розкрив британський таблоїд The Sun.
Самотня Ташіка відчувала, що нарешті знайшла свою другу половинку. Однак була проблема – пара ніяк не могла зустрітися. Згодом дівчина перестала звертати на це увагу.
Пройшов ще рік, і британка запідозрила, що щось не так. Вона звернулася за допомогою до місцевого журналіста, який займався детективними розслідуваннями – і професіонал розкрив головний секрет хлопця.
Як з'ясувалося, ніякого Аарона ніколи не існувало – це була фейковий сторінка її подружки Суніси. Дівчина переживала, що Ташіка страждає від невдалих попередніх стосунків, тому вирішила допомогти їй відволіктися.
"Я не розумію, навіщо було мене втягувати у таку безглузду ситуацію. Я просто хотіла бути щасливою і знайти собі хлопця. Це знущання", – поскаржилася Сміт.
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