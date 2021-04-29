Страсна п'ятниця-2021: головні прикмети дня

Дізнайтеся про головні прикмети Страсної п'ятниці, що збереглися до нашого часу

Страсна, або Велика п'ятниця традиційно настає за два дні до Великодня. Оскільки Великдень у 2021 році відзначається 2 травня, то Страсна п'ятниця припадає на останній день квітня, 30-те число.

Примітно, що в цьогоріч на цей же час випадає Вальпургієва ніч, яка традиційно настає з 30 квітня на 1 травня. У народі вірили, що саме в ніч Вальпургії відкриваються кордони між світами і люди отримують можливість спілкуватися з душами померлих.

Life Сьогодні зібрали для вас найцікавіші обряди, ритуали та прикмети, на які варто звернути увагу в Страсну п'ятницю.

Після Чистого четверга, коли впорядковують усі домашні справи, в Страсну п'ятницю слід відмовитися від будь-якої роботи, особливо від шиття, в'язання, прання і прибирання.

На п'ятий день Страсного тижня в церкві згадують про суд, розп'яття і хресну смерть Ісуса Христа. У православ'ї на ранковій службі читають 12 Євангелій Святих Страстей Христових, а на вечірній – виносять плащаницю і співають канон про розп'яття Господа і "На плач Пресвятої Богородиці".

У Велику п'ятницю піст особливо суворий, цього дня заведено нічого не їсти до закінчення вечірнього богослужіння.

Найпопулярніші прикмети в Страсну п'ятницю:

Якщо цього дня небо зоряне – буде хороший урожай зернових, якщо весь день хмарно, "хліб буде з бур'яном".

Якщо перевозити бджіл у Страсну п'ятницю, вони неодмінно помруть.

У Страсну п'ятницю не можна плювати на землю. У народі кажуть, хто плюне на землю – від того на весь рік усі святі відвернуться.

Якщо в Страсну п'ятницю спекти паску, вона дуже довго не зачерствіє і не запліснявіє, а ще вилікує від багатьох хвороб.

Якщо немовля відлучити від материнських грудей у Страсну п'ятницю, то дитина буде рости сильною і здоровою.

Якщо в Страсну п'ятницю випрати білизну і вивісити її сушитися, то на ній з'являться сліди крові.

Тільки петрушка, посіяна в Страсну п'ятницю, дає подвійний урожай.

У Страсну п'ятницю можна дізнатися, чи є в домі порча і "наговорена" річ. Для цього оселю обходять із запаленою свічкою, принесеною із церкви. Вважається, що в тому місці, де полум'я свічки почне тріщати, і лежить заговорений предмет.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у травні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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