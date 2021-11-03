10 фото настільки милих собак, що відразу хочеться завести собі таку

Фото собачок у чоловічому одязі створили активісти та волонтери притулку, щоб привернути увагу до проблеми кинутих тварин. Дивіться веселі та милі знімки
Наймиліші фото собак у світі / Фото: instagram.com/huskyekb/
Волонтери та активісти по захисту тварин у всьому світі всіляко намагаються привернути увагу до проблеми насильства над братами нашими меншими та найголовніше – знайти для них дім. Так, у Єкатеринбурзі запустили соціальний проєкт, ідея якого – спонукати людей завести собаку та взяти її з притулку.
Активісти з організації "Щастя в дім" зробили зйомку собак, які перебувають у притулку. Тварин одягли в чоловічий одяг і створили індивідуальні образи, щоб підкреслити те, як вони опинилися на вулиці.
У відео можна побачити такі фрази:
Моя людина порвала шпалери, але я все одно хотів робити ремонт.
Нічого страшного, що людина захворіла. Адже я за нього відповідаю.
Моя людина покинула мене. Але я все одно любитиму її.
Волонтери вірять, що завдяки таким проектам вони зможуть привернути увагу людей і у собак нарешті з'явиться дім і люблячі люди.
Як зізналися активісти, зняти собак було не так просто. Деяких тварин довелося знімати 150 разів, щоб обрати лише один ідеальний кадр. Але пухнасті друзі зовсім не скаржилися.
Наймиліші фото стильних собак, які ви коли-небудь бачили / Фото: instagram.com/huskyekb/
Наймиліші фото стильних собак, які ви коли-небудь бачили / Фото: instagram.com/huskyekb/
Наймиліші фото стильних собак, які ви коли-небудь бачили / Фото: instagram.com/huskyekb/
Наймиліші фото стильних собак, які ви коли-небудь бачили / Фото: instagram.com/huskyekb/
Наймиліші фото стильних собак, які ви коли-небудь бачили / Фото: instagram.com/huskyekb/
Наймиліші фото стильних собак, які ви коли-небудь бачили / Фото: instagram.com/huskyekb/
Наймиліші фото стильних собак, які ви коли-небудь бачили / Фото: instagram.com/huskyekb/
Наймиліші фото стильних собак, які ви коли-небудь бачили / Фото: instagram.com/huskyekb/
Наймиліші фото стильних собак, які ви коли-небудь бачили / Фото: instagram.com/huskyekb/
Наймиліші фото стильних собак, які ви коли-небудь бачили / Фото: instagram.com/huskyekb/
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Юлія Ткачук
Керівник проєкту "Life" Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора