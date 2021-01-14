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Старий Новий рік-2021: що у жодному разі не можна робити

Сьогодні, 07:30

Дізнайтеся про головні правила і заборони свята старого Нового року

Старий Новий рік-2021 українці відзначають в ніч з 13 на 14 січня. На це свято прийнято збиратися всією сім'єю за столом, попросити одне в одного пробачення за образи і загадати бажання, які обов'язково повинні здійснитися.

В ночі з 13 на 14 січня відзначаємо Старий Новий рік 2021 Фото: instagram.com/kitapli_kiz
В ночі з 13 на 14 січня відзначаємо Старий Новий рік 2021 Фото: instagram.com/kitapli_kiz

Сегодня.Lifestyle розповідають, що у жодному разі не можна робити на свято 13 і 14 січня.

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Чому святкують Старий Новий рік

Старий Новий рік – це той же Новий рік, тільки за Юліанським календарем. Здебільшого це свято відзначають в країнах, де православні християни дотримуються старої системи літочислення.

Фото: instagram.com/vikkilittlemore

Крім пострадянських країн, традиція святкування є ще в низці держав. Наприклад, в Швейцарії Новий рік за старим стилем святкують кілька регіонів, переважно німецькомовних. У Сербії, Чорногорії та Північної Македонії теж є свої традиції святкування.

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До слова, за погодою цього дня пророкують, яким буде весь рік: якщо подме південний вітер – жарким. Якщо західний – буде багато молока і риби. А чисте зоряне небо обіцяє великий врожай ягід. Також існувало повір'я, що, якщо до хати зайде першим чоловік з багатодітної сім'ї, житимете в ситості та достатку.

Фото: instagram.com/_christmashappiness

Старий Новий рік: що не можна робити

  • Не виносьте цього дня з дому сміття.
  • Не можна сваритися і лаятися.
  • На старий Новий рік не можна давати в борг, інакше весь рік ви будете боржником.
  • Цього дня не можна бути в темному, старому або брудному одязі.
Фото: instagram.com/kitapli_kiz
  • Не можна ображатися і бути злопам'ятним.
  • Існує традиція, що першого дня старого Нового року у дім першим повинен увійти чоловік, тому посівати ходять тільки хлопчики.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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Джерело: Сьогодні
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