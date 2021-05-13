Солдат пішов з армії через інвалідність. Його несподівано спіймали на танцях

Армійські лікарі, які обстежили чоловіка у березні 2020 року, стверджують, що на огляд він з'явився з тростиною і ледь міг стояти

Фото: Dailymail / YouTube

Колишній британський солдат 32-річний Брайан Муйепа, який вимагав величезної грошової компенсації (3,7 мільйона фунтів стерлінгів) за інвалідність від Міністерства оборони, попався на танцях.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Чоловік стверджував, що хворіє "траншейною стопою" – хворобою кінцівок через тривалий вплив холоду і вогкості. Нібито у 2016 році під час навчань він провів більше п'яти годин у мокрому взутті і у нього розвинулась надчутливість до холоду. За словами Брайана, він не може пройти більше 100 метрів через сильний біль. Це "змусило" його звільнитися з армії у січні 2018 року.

Міністерство оборони було готове визнати свою недбалість, проте у поле зору юристів потрапило відео зі сторінки дружини британця в Facebook, на якому Муйепа танцює на вечірці. Відео було знято в серпні 2018 року.

Лікарі, які обстежили чоловіка у березні 2020 року, стверджують, що на прийом він з'явився з тростиною і ледь міг стояти, що разюче відрізняється від поведінки Муйепи на відео.

Зараз нові матеріали долучаються до справи, а суд звинуватив колишнього солдата у "фундаментальній непорядності".

Нагадаємо, користувачів Reddit налякав номер балерини з України 13-річної Вероніки Хістової, у якої прямо під час танцю раптово з'явилася друга голова. Крім цього, ми писали про жінку, яка відбилася від грабіжника під час сексуального танцю.

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