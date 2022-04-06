Смерть VS пральна машинка: 7 мемів про мародерство росіян в Україні

Росіяни черговий раз демонструють відсутність людських цінностей та показують свою нікчемність

Меми про мародерство росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують показувати не лише свою безсердечність, а й нікчемність, викрадаючи речі з домівок українців. Найулюбленіше – це техніка. В Instagram розповсюджується жарт про мародерів-росіян, які "ведуться" на пральну машинку, як миші на сир у мишоловці. Ми обрали 7 найсмішніших, які піднімуть вам настрій.

Меми про мародерство росіян / Фото: Инстаграм

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Меми про мародерство росіян / Фото: Инстаграм

Меми про мародерство росіян / Фото: Инстаграм

Меми про мародерство росіян / Фото: Инстаграм

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Меми про мародерство росіян / Фото: Инстаграм

Меми про мародерство росіян / Фото: Инстаграм

Меми про мародерство росіян / Фото: Инстаграм

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