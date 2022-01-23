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Сміх продовжує життя: добірка курйозних мемів, які розвіють вашу тугу

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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23 січня, 09:00
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Щоб вихідний день пройшов без нічого, почніть його з заряду позитивних емоцій та необтяжливої інформації
Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації
Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Колаж: Сьогодні

Ранкова добірка настрою поспішає розбавити ваш вихідний день позитивними емоціями. Раніше ми вже ділилися мемами, в яких кожен може впізнати себе, а сьогодні просто пропонуємо відключитися від негативу і посміятися.

Іноді так важливо навчитися розслаблятися та відпочивати думками та душою. Напевно, саме для цього і вигадані вихідні, а щоб вони пройшли ще яскравіше, пропонуємо перейти на хвилю позитиву.

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Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації
Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

Смішні меми з Instagram нагадають про те, що навіть коли в житті дрібні неприємності, завжди можна знайти в чомусь частку гумору.

Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації
Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

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Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації
Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації
Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації
Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

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Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації
Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації
Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації
Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації
Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації
Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації
Смішні меми, що нагадують типові життєві ситуації / Фото: Инстаграм

Дивіться ще більше кумедних мемов у нашій галереї.

Прикольні меми для гарного настрою | Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою / Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою | Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою / Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою | Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою / Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою | Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою / Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою | Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою / Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою | Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою / Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою | Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою / Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою | Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою / Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою | Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою / Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою | Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою / Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою | Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою / Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою | Фото: Инстаграм
Прикольні меми для гарного настрою / Фото: Инстаграм
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Також вам сподобаються курйозні фото котів, які майстерно грають у хованки.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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